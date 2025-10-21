Khó giữ chân cán bộ nếu việc nhiều gấp 2-3 lần mà lương, phụ cấp không đổi

Sáng 21-10, ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 10, Quốc hội dành thời gian thảo luận tại tổ, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội.
Tại tổ TP.HCM, đại biểu Nguyễn Thị Yến nhận xét hiện ở cấp tỉnh đang có tình trạng dư thừa cán bộ, công chức, trong khi cấp cơ sở lại thiếu nghiêm trọng cán bộ chuyên môn.
Dẫn chứng tại TP.HCM, nữ đại biểu cho hay số lượng cán bộ, công chức dôi dư rất nhiều, trong khi ở cấp xã lại đang rất thiếu nhân lực chuyên môn...
Ở TP.HCM có số cán bộ cấp sở tương đương nhân sự ở một tỉnh lớn, vậy nhưng ở cấp xã lại thiếu nhân lực chuyên môn, có phòng chỉ vài người nhưng phải quản lý nhiều lĩnh vực…
“Nguyên nhân là việc sắp xếp cán bộ mới chỉ theo cơ học, chưa dựa trên vị trí việc làm, điều này khiến công tác điều hành còn lúng túng” - bà Nguyễn Thị Yến nói đồng thời kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành Trung ương nghiên cứu cơ chế điều chuyển, tăng cường cán bộ từ cấp tỉnh xuống cơ sở.
Theo nữ đại biểu Quốc hội đoàn TP.HCM, hiện các chức vụ ở cấp cơ sở đã đủ. “Nếu tăng cường về cơ sở, chức vụ không có đâu, đầy cả rồi. Mỗi sở mười mấy phó giám đốc, bây giờ tăng cường sao đây? Chức vụ tương đương bí thư cấp ủy, tương đương phó giám đốc thì tăng cường sao đây?” - bà Yến nói và một lần nữa kiến nghị cần nghiên cứu cơ chế phù hợp, đi đôi với việc rà soát cần sắp xếp lại chức vụ tương đương để đảm bảo hợp lý, không “tắc” về chức danh.
“Phải tăng cường cán bộ cho cơ sở, không thể để tình trạng cấp tỉnh bộ máy nhiều trong khi không có việc để làm, còn cấp cơ sở việc quá nhiều nhưng không có người để làm” - vẫn lời bà Yến.
Tương tự, đại biểu Hà Phước Thắng cũng kiến nghị cần bổ sung, sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ tại xã, phường, đặc khu.
“Hiện nay, có nơi thừa cán bộ, có nơi lại thiếu, đặc biệt tại các xã, phường, đặc khu. Số cán bộ phục vụ người dân ở trung tâm hành chính công, phòng kinh tế, phòng văn hóa – xã hội vẫn chưa phù hợp. Các địa bàn có dân số và diện tích lớn lại có biên chế tương đương với những địa bàn nhỏ hơn” - ông Thắng nói.
Đại biểu Thắng đề nghị Chính phủ và Bộ Nội vụ sớm có hướng dẫn, quy định rõ địa bàn có diện tích, dân số đến mức nào thì được bố trí bao nhiêu cán bộ; bố trí phù hợp để đảm bảo phục vụ hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp và quản lý địa bàn hiệu quả.
“Khi đó, việc chuyển đổi số và giảm tải áp lực cho cán bộ sẽ được thực hiện tốt hơn, qua đó nâng cao chất lượng công việc và sự hài lòng của người dân” - vẫn lời ông Thắng.
Chia sẻ thêm, ông Hà Phước Thắng cho rằng hiện nay, bộ máy được tinh gọn, một cán bộ phải làm hai, ba công việc thay cho nhiều người trước đây. Tuy nhiên, theo ông, chức năng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn, kỹ năng và trình độ cho từng vị trí vẫn chưa được quy định cụ thể.
Dẫn lại lời Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh về việc cần sớm ban hành Đề án vị trí việc làm, ông Thắng cho rằng việc này sẽ giúp chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, mỗi người biết rõ vị trí, nhiệm vụ, khối lượng công việc của mình. Cùng đó, xây dựng chế độ thu nhập, đãi ngộ phù hợp, đảm bảo cán bộ có thể yên tâm công tác, không phải lo sinh kế cũng như có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ.
“Nếu cán bộ phải làm việc nhiều gấp hai, ba lần mà chế độ vẫn như cũ sẽ khó giữ chân người giỏi, cũng không thể thu hút nhân lực mới” - ông Thắng nói và đề nghị có chính sách lương, phụ cấp, hỗ trợ xứng đáng, nhất là đối với cán bộ công chức cấp xã, phường, đặc khu.
Đại biểu HÀ PHƯỚC THẮNG:
Đề nghị xây công trình văn hóa nơi đất nông nghiệp không còn canh tác
Hiện nay, ở nhiều xã, một số khu đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm đã không còn được canh tác do chờ quy hoạch hoặc triển khai dự án, dẫn đến lãng phí tài nguyên đất đai.
Tôi đề nghị Chính phủ xem xét cơ chế tạm thời cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng các khu đất này để xây dựng công trình văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng, đến khi có dự án chính thức thì thu hồi và chuyển đổi theo quy hoạch. Giải pháp này sẽ tránh lãng phí nguồn lực đất đai, đồng thời đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.
-----
Đại biểu NGUYỄN THỊ YẾN:
Giải ngân chậm ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế
Đến nay, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 mới đạt khoảng 50%, trong khi mục tiêu là 100%. Việc giải ngân chậm ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế, vì đây là một trong những động lực lớn của nền kinh tế.
Tôi đề nghị Chính phủ cần có giải pháp mạnh mẽ và thực chất hơn. Nguyên nhân chậm giải ngân, theo tôi, là do sự khác biệt trong việc triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Có nơi phân cấp đầu tư cho cấp xã, phường; có nơi lại tập trung về cấp trên, khiến công tác điều hành thiếu thống nhất.
Đề nghị Chính phủ rà soát, đánh giá hiệu quả từng mô hình phân cấp, nơi nào làm tốt thì nhân rộng, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.