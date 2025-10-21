Khó giữ chân cán bộ nếu việc nhiều gấp 2-3 lần mà lương, phụ cấp không đổi 21/10/2025 10:54

(PLO)- Theo đại biểu Hà Phước Thắng, nếu cán bộ phải làm việc nhiều gấp 2-3 lần mà chế độ vẫn như cũ sẽ khó giữ chân người giỏi, cũng không thể thu hút nhân lực mới. Do đó, cần có chính sách lương, phụ cấp, hỗ trợ xứng đáng, nhất là đối với cán bộ công chức cấp xã, phường, đặc khu.

Sáng 21-10, ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 10, Quốc hội dành thời gian thảo luận tại tổ, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội.

Tại tổ TP.HCM, đại biểu Nguyễn Thị Yến nhận xét hiện ở cấp tỉnh đang có tình trạng dư thừa cán bộ, công chức, trong khi cấp cơ sở lại thiếu nghiêm trọng cán bộ chuyên môn.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến. Ảnh: A. HIỀN

Dẫn chứng tại TP.HCM, nữ đại biểu cho hay số lượng cán bộ, công chức dôi dư rất nhiều, trong khi ở cấp xã lại đang rất thiếu nhân lực chuyên môn...

Ở TP.HCM có số cán bộ cấp sở tương đương nhân sự ở một tỉnh lớn, vậy nhưng ở cấp xã lại thiếu nhân lực chuyên môn, có phòng chỉ vài người nhưng phải quản lý nhiều lĩnh vực…

“Nguyên nhân là việc sắp xếp cán bộ mới chỉ theo cơ học, chưa dựa trên vị trí việc làm, điều này khiến công tác điều hành còn lúng túng” - bà Nguyễn Thị Yến nói đồng thời kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành Trung ương nghiên cứu cơ chế điều chuyển, tăng cường cán bộ từ cấp tỉnh xuống cơ sở.

Theo nữ đại biểu Quốc hội đoàn TP.HCM, hiện các chức vụ ở cấp cơ sở đã đủ. “Nếu tăng cường về cơ sở, chức vụ không có đâu, đầy cả rồi. Mỗi sở mười mấy phó giám đốc, bây giờ tăng cường sao đây? Chức vụ tương đương bí thư cấp ủy, tương đương phó giám đốc thì tăng cường sao đây?” - bà Yến nói và một lần nữa kiến nghị cần nghiên cứu cơ chế phù hợp, đi đôi với việc rà soát cần sắp xếp lại chức vụ tương đương để đảm bảo hợp lý, không “tắc” về chức danh.

“Phải tăng cường cán bộ cho cơ sở, không thể để tình trạng cấp tỉnh bộ máy nhiều trong khi không có việc để làm, còn cấp cơ sở việc quá nhiều nhưng không có người để làm” - vẫn lời bà Yến.

Tương tự, đại biểu Hà Phước Thắng cũng kiến nghị cần bổ sung, sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ tại xã, phường, đặc khu.

“Hiện nay, có nơi thừa cán bộ, có nơi lại thiếu, đặc biệt tại các xã, phường, đặc khu. Số cán bộ phục vụ người dân ở trung tâm hành chính công, phòng kinh tế, phòng văn hóa – xã hội vẫn chưa phù hợp. Các địa bàn có dân số và diện tích lớn lại có biên chế tương đương với những địa bàn nhỏ hơn” - ông Thắng nói.

Đại biểu Hà Phước Thắng nêu ý kiến tại phiên thảo luận. Ảnh: A.HIỀN

Đại biểu Thắng đề nghị Chính phủ và Bộ Nội vụ sớm có hướng dẫn, quy định rõ địa bàn có diện tích, dân số đến mức nào thì được bố trí bao nhiêu cán bộ; bố trí phù hợp để đảm bảo phục vụ hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp và quản lý địa bàn hiệu quả.

“Khi đó, việc chuyển đổi số và giảm tải áp lực cho cán bộ sẽ được thực hiện tốt hơn, qua đó nâng cao chất lượng công việc và sự hài lòng của người dân” - vẫn lời ông Thắng.

Chia sẻ thêm, ông Hà Phước Thắng cho rằng hiện nay, bộ máy được tinh gọn, một cán bộ phải làm hai, ba công việc thay cho nhiều người trước đây. Tuy nhiên, theo ông, chức năng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn, kỹ năng và trình độ cho từng vị trí vẫn chưa được quy định cụ thể.

Dẫn lại lời Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh về việc cần sớm ban hành Đề án vị trí việc làm, ông Thắng cho rằng việc này sẽ giúp chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, mỗi người biết rõ vị trí, nhiệm vụ, khối lượng công việc của mình. Cùng đó, xây dựng chế độ thu nhập, đãi ngộ phù hợp, đảm bảo cán bộ có thể yên tâm công tác, không phải lo sinh kế cũng như có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ.

“Nếu cán bộ phải làm việc nhiều gấp hai, ba lần mà chế độ vẫn như cũ sẽ khó giữ chân người giỏi, cũng không thể thu hút nhân lực mới” - ông Thắng nói và đề nghị có chính sách lương, phụ cấp, hỗ trợ xứng đáng, nhất là đối với cán bộ công chức cấp xã, phường, đặc khu.