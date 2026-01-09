Bộ Công an hoàn thành sứ mệnh vì nhân dân vùng thiên tai 09/01/2026 18:11

(PLO)- Bộ Công an tổng kết chiến dịch Quang Trung thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ dân, hoàn thành sứ mệnh vì nhân dân vùng thiên tai.

Chiều 9-1, tại xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng), Bộ Công an tổng kết chiến dịch Quang Trung thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà cho các hộ dân có nhà sập, trôi, hư hỏng nặng do mưa lũ.

11.000 lượt cán bộ chiến sĩ (CBCS) thực hiện chiến dịch

Thực hiện Chiến dịch Quang Trung theo mệnh lệnh của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ Công an đã chỉ đạo công an chín tỉnh, thành miền Trung huy động hơn 11 nghìn lượt CBCS, hàng nghìn lượt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở; tăng cường 300 CBCS của lực lượng Cảnh sát Cơ động, học viên các trường Công an nhân dân chi viện, trực tiếp tham gia chiến dịch.

Bộ Công an tổng kết chiến dịch Quang Trung. Ảnh: TN

Công an các tỉnh, thành đã chủ động đề xuất, nhận và chủ trì xây dựng mới 419 căn nhà cho người dân vùng thiên tai.

Cụ thể, Hà Tĩnh 10 căn, Huế hai căn, Đà Nẵng 62 căn, Quảng Ngãi 32 căn, Gia Lai 87 căn, Đắk Lắk 176 căn, Khánh Hòa 23 căn, Lâm Đồng 27 căn.

Đến nay, lực lượng công an đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng, sớm hơn 20 ngày, vượt 30% mốc thời gian so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Lực lượng công an đã hoàn thành công tác sửa chữa, khắc phục hư hỏng tại 100% các nhà ở, trường học, bệnh viện, cơ sở y tế cho Nhân dân trước ngày 20-12-2025.

Riêng tại TP Đà Nẵng, toàn lực lượng công an TP đã hoàn thành nhiệm vụ sửa chữa, xây mới 271/505 căn nhà, chiếm tỷ lệ 53,6% khối lượng toàn TP, hỗ trợ cho những hộ dân bị thiệt hại những vật dụng khác, giúp sớm ổn định cuộc sống.

Bộ Công an đã hỗ trợ 50 triệu đồng/căn nhà xây dựng mới tại các địa phương; riêng đối với Hà Tĩnh 100 triệu đồng/căn.

Chiến dịch Quang Trung đã thể hiện sự kỷ luật, sáng tạo của CAND

Phát biểu tại buổi tổng kết, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, cho hay lực lượng CAND các tỉnh, thành đồng loạt ra quân thực thực hiện chiến dịch Quang Trung theo mệnh lệnh của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: TN

Theo thứ trưởng, chỉ trong thời gian rất ngắn 40 ngày, lực lượng CAND đã hoàn thành xuất sắc chiến dịch Quang Trung. “Là người lãnh đạo chỉ huy, tôi rất xúc động trước thành tích, kết quả của lực lượng CAND”, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức chia sẻ.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, kết quả này đã khẳng định lực lượng CAND đã thực hiện tốt lời căn dặn, lời dạy của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Lúc dân cần, lúc dân khó có công an, lực lượng CAND từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, tất cả việc gì có lợi cho nhân dân lực lượng CAND sẵn sàng làm hết sức mình”.

Điều thứ 2 được khẳng định là lực lượng CAND tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, bất kỳ nhiệm vụ nào mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó thì lực lượng CAND đều nổ lực hoàn thành.

Cũng theo Thứ trưởng Đặng Hồng Đức, chiến dịch Quang Trung đã thể hiện sự kỷ luật, sáng tạo của CAND. Trong quá trình làm, lực lượng công an đã có nhiều cách làm, giải pháp hay.

“Lực lượng CAND đủ trình độ, năng lực, bản lĩnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao. Không chỉ là nhiệm vụ bảo vệ ANTT, những công việc thường xuyên của CAND mà bất kỳ nhiệm vụ gì mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó”.

Khen thưởng cán bộ chiến sĩ tham gia chiến dịch. Ảnh: TN

Trung tướng Đặng Hồng Đức mong rằng thời gian tới công an các đơn vị, địa phương từ kinh nghiệm của chiến dịch Quang Trung, công tác phòng chống lụt bão 2025 rút ra được những kinh nghiệm, tìm tòi mô hình hay.

“Đồng thời, tổ chức khen thưởng xứng đáng cán bộ, chiến sĩ, những người trực tiếp làm nhiệm vụ, những đồng chí có cách làm hay, sáng tạo, giúp đỡ nhân dân. Để từ đó chúng ta có đủ tự tin, bản lĩnh sẳn sàng trong năm 2026, dù bất kỳ thời tiết, hoàn cảnh khó khăn thế nào, dù xảy ra việc gì đi chăng nữa thì lực lượng CAND cũng sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Tổ quốc và Nhân dân giao”, Trung tướng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh.