Xóa dữ liệu, đổi sim liên tục, đường dây lô đề hơn 10 tỉ vẫn sa lưới công an 08/01/2026 21:11

(PLO)- Công an TP Đà Nẵng làm việc với 43 người trong đường dây lô đề do Nguyễn Văn Công cầm đầu, trong đó bắt tạm giam 16 bị can.

Ngày 8-1, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt xóa đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Nguyễn Văn Công (40 tuổi, ngụ phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cầm đầu, hoạt động dưới hình thức ghi số đề với quy mô đặc biệt lớn.

Công an phá đường dây lô đề quy mô hơn 10 tỉ, làm việc với 43 người liên quan. Ảnh: CA

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng cảnh sát hình sự phát hiện Công có dấu hiệu nghi vấn liên quan hoạt động mua bán số đề nên đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Kết quả xác minh, Công câu kết với nhiều người khác trên địa bàn TP Đà Nẵng, tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề thông qua mạng xã hội Zalo. Từ năm 2024, Công sử dụng nhiều tài khoản Zalo để nhận, chuyển tịch đề để hưởng hoa hồng.

Ngày 3-1, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án và tổ chức phá án, triệu tập những người liên quan đấu tranh làm rõ. Kết quả điều tra xác định riêng trong ngày 2-1, số tiền đánh bạc lên đến 150 triệu đồng, Công là người nhận.

Tiếp tục mở rộng đấu tranh, lực lượng Cảnh sát hình sự đã triệu tập 43 người trong đường dây, xác định tổng số tiền đánh bạc từ tháng 10-2025 đến thời điểm bị bắt ước tính trên 10 tỉ đồng.

Theo công an, quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do những người này thường xuyên xóa dữ liệu, sử dụng nhiều sim, nhiều tài khoản nhằm che giấu hành vi phạm tội. Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng khôi phục dữ liệu điện tử, làm rõ vai trò từng người.

Công an bắt tạm giam 16 người. Ảnh: CA

Vụ án này, công an thu giữ 49 điện thoại, 170 triệu đồng tiền mặt, 110 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng của những người tổ chức đánh bạc.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc, bắt tạm giam bốn bị can về tội tổ chức đánh bạc, 12 bị can về tội đánh bạc và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối với 27 người còn lại.