Đề xuất vẫn kiểm tra mô phỏng trong chương trình đào tạo lái xe nhưng không thi sát hạch nội dung này 13/03/2026 10:32

(PLO)- Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất giữ nội dung mô phỏng trong chương trình đào tạo và thi tốt nghiệp khóa học giấy phép lái xe, với yêu cầu học viên phải đạt tối thiểu 8/10 điểm.

Cục Đường bộ Việt Nam đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về đào tạo lái xe, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.

Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất tiếp tục duy trì phần học và thi mô phỏng các tình huống giao thông trong chương trình đào tạo lái xe.

Thi tốt nghiệp vẫn có phần mô phỏng

Theo Cục Đường bộ, quy định hiện hành yêu cầu việc kiểm tra hoàn thành khóa học phải tổ chức tại cơ sở đào tạo lái xe.

Tuy nhiên, quy định này bộc lộ một số bất cập. Nhiều nơi có trung tâm sát hạch lái xe với cơ sở vật chất đầy đủ nhưng lại không được sử dụng để tổ chức kiểm tra hoàn thành khóa đào tạo. Trong khi đó, một số cơ sở đào tạo lại thiếu trang thiết bị phù hợp. Điều này dẫn đến việc sử dụng cơ sở vật chất chưa hiệu quả, thậm chí gây lãng phí.

Do đó, dự thảo thông tư đề xuất không quy định cứng địa điểm tổ chức kiểm tra. Việc kiểm tra hoàn thành khóa học có thể tổ chức tại cơ sở đào tạo lái xe hoặc trung tâm sát hạch, tùy điều kiện thực tế.

Theo cơ quan soạn thảo, quy định này giúp các đơn vị tận dụng tốt hơn cơ sở vật chất hiện có và tạo thuận lợi cho việc tổ chức đào tạo.

Về chương trình đào tạo lái xe, theo quy định hiện hành, trước khi bước vào kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe, học viên phải hoàn thành các bài kiểm tra kết thúc môn.

Hiện nhiều cơ sở đào tạo trang thiết bị để học viên học môn mô phỏng, mỗi lần học học viên phải đóng khoản phí 200.000 đồng. Ảnh: V.LONG

Các nội dung kiểm tra gồm: lý thuyết theo bộ câu hỏi sát hạch, mô phỏng các tình huống giao thông, các bài lái xe liên hoàn và lái xe trên đường. Riêng bài kiểm tra tiến lùi chữ chi phải đạt tối thiểu 5/10 điểm.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng đang xây dựng dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2025 về sát hạch và cấp giấy phép lái xe. Trong dự thảo này, Bộ Công an đề xuất bỏ phần thi mô phỏng các tình huống giao thông trong kỳ sát hạch.

Trước thay đổi này, Cục Đường bộ đề xuất đưa nội dung thi mô phỏng từ quy trình sát hạch sang chương trình đào tạo do Bộ Xây dựng quản lý.

Theo đó, học viên vẫn phải học và thi nội dung mô phỏng khi kết thúc khóa đào tạo, dù nội dung này có thể không còn nằm trong kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Cụ thể, với hạng B, học viên khi thi kết thúc môn phải đạt tối thiểu 8/10 điểm đối với phần mô phỏng các tình huống giao thông và bài kiểm tra tiến lùi chữ chi. Mức điểm này cao hơn so với quy định hiện hành, khi chỉ yêu cầu đạt từ 5/10 điểm.

Đại diện cơ quan soạn thảo cho biết việc quy định rõ hình thức kiểm tra và mức điểm đạt đối với nội dung mô phỏng là cần thiết. Điều này nhằm đảm bảo sự thống nhất với các nội dung kiểm tra khác và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo lái xe.

Ngoài ra, dự thảo cũng sửa đổi quy định về việc xét hoàn thành khóa đào tạo. Theo đó, cơ sở đào tạo lái xe được giao xây dựng bài kiểm tra phù hợp với chương trình đào tạo, trên cơ sở khung thang điểm do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định.

Nhiều ý kiến về phần mô phỏng

Đại diện một cơ sở đào tạo lái xe ở Bắc Ninh cho biết theo quy định hiện hành, Bộ Công an chịu trách nhiệm sát hạch và cấp giấy phép lái xe, còn Bộ Xây dựng quy định chương trình đào tạo.

Học viên tập lái các bài thi để chuẩn bị cho kỳ thi sát hạch. Ảnh: V.LONG

Vì vậy, việc Bộ Công an đề xuất bỏ nội dung mô phỏng trong sát hạch, Bộ Xây dựng đề xuất quy định học và kiểm tra nội dung này trong đào tạo là không trái quy định.

Theo vị này, phần thi mô phỏng vẫn có giá trị nhất định trong đào tạo, vì giúp học viên làm quen với một số tình huống có thể gặp trên đường.

“Tuy nhiên, nếu đưa vào sát hạch chính thức thì cần có cách chấm điểm phù hợp hơn. Một số tình huống trong phần mềm chưa thật sự sát với thực tế giao thông” - vị này nhận xét.

Ở góc độ người học, chị Thu Huyền, người vừa tham gia kỳ sát hạch lái xe có phần thi mô phỏng, cho rằng nên bỏ nội dung này trong kỳ sát hạch.

Theo chị Huyền, nhiều tình huống trong phần mềm chưa phản ánh đúng thực tế. Có những tình huống học viên cảm thấy nguy hiểm nhưng phần mềm lại không đánh giá như vậy. Ngược lại, có những tình huống phần mềm yêu cầu bấm nút xử lý nhưng người lái xe thực tế có thể xử lý theo cách khác.

Bên cạnh đó, việc xử lý tình huống ngoài đường còn phụ thuộc vào tốc độ xe, khoảng cách và nhiều yếu tố khác. Vì vậy, trước khi thi, giáo viên thường hướng dẫn học viên học mẹo để đạt điểm.

“Thầy giáo thường nói chọn ăn 3-4 điểm thì còn có 5, còn chọn ăn 5 điểm là có khi được 0. Thực tế lái xe cần linh hoạt chứ không thể xử lý theo một kịch bản cố định” - chị Huyền chia sẻ.

Theo chị, điều hữu ích nhất học được từ phần thi mô phỏng là việc dạy cho bản thân biết xe phía trước đỏ đèn hậu thì xe mình cũng phải thắng để tránh nguy hiểm. Tuy nhiên, kiến thức này có thể được giáo viên hướng dẫn trực tiếp khi học lái xe.

Lo ngại phát sinh chi phí và lãng phí nguồn lực

Một số địa phương cũng cho biết việc tiếp tục kiểm tra nội dung mô phỏng trong đào tạo có thể làm phát sinh chi phí không cần thiết.

Đại diện Sở Xây dựng Đà Nẵng cho rằng nếu nội dung này không còn trong chương trình sát hạch thì việc duy trì học và thi trong đào tạo sẽ làm tăng học phí, chi phí khai thác thiết bị và kéo dài thời gian học.

Theo đơn vị này, nếu bỏ phần học và thi mô phỏng, học viên có thể tập trung thời gian và nguồn lực vào các nội dung thực hành lái xe trên đường, xử lý tình huống thực tế.

Ngoài ra, việc bỏ nội dung này cũng giúp bảo đảm sự thống nhất giữa chương trình đào tạo và quy trình sát hạch. Điều này giúp tránh tình trạng “học cho có”, đồng thời giảm các thủ tục kiểm tra chồng chéo.

Cùng quan điểm, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết hiện Bộ Công an đang xây dựng dự thảo thông tư mới về quy trình sát hạch lái xe. Vì vậy, nội dung đào tạo nên căn cứ theo quy trình sát hạch để bảo đảm tính đồng bộ và tránh lãng phí nguồn lực.

Trước các ý kiến trái chiều, đại diện cơ quan soạn thảo cho biết nội dung mô phỏng vẫn có ý nghĩa trong đào tạo lái xe.

Theo cơ quan này, việc học các tình huống mô phỏng giúp học viên nhận diện những rủi ro có thể xảy ra khi tham gia giao thông. Qua đó, học viên có thể rút kinh nghiệm và hình thành kỹ năng xử lý tình huống để lái xe an toàn hơn.

“Không phải nội dung học nào cũng phải đưa vào sát hạch. Tuy nhiên, nhiều nội dung vẫn cần thiết trong đào tạo để nâng cao nhận thức và kỹ năng cho người lái xe” - đại diện cơ quan soạn thảo lý giải.