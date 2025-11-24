Bộ Công an đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe 24/11/2025 16:03

(PLO)- Đề xuất của Bộ Công an về việc bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe được người dân và chuyên gia đồng tình.

Bộ Công an đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 12/2025 quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX); cấp, sử dụng GPLX quốc tế. Đáng chú ý trong dự thảo này, Bộ Công an đề xuất bỏ quy định về bài thi mô phỏng trong sát hạch GPLX. Đề xuất này nhận được nhiều sự đồng tình của người dân và chuyên gia.

Bộ Công an đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trong quy trình sát hạch giấy phép lái xe. Ảnh: THY NHUNG

Đề xuất bỏ bài thi mô phỏng

Cụ thể, khoản 2 Điều 8 Dự thảo Thông tư Bộ Công an đề xuất sửa đổi quy định về xét công nhận kết quả sát hạch đối với thí sinh tham dự sát hạch lái xe hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 12/2025 như sau:

Thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe trong hình và sát hạch thực hành lái xe trên đường sẽ được công nhận đạt kết quả kỳ sát hạch.

Thí sinh không đạt nội dung sát hạch lý thuyết sẽ không được sát hạch thực hành lái xe trong hình và không đạt nội dung sát hạch thực hành kỹ năng lái xe trong hình sẽ không được sát hạch lái xe trên đường.

Thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình được bảo lưu kết quả trong thời gian một năm. Nếu thí sinh muốn sát hạch lại phải có giấy khám sức khỏe còn hiệu lực và phải có tên trong biên bản xác nhận vắng, trượt của Hội đồng sát hạch trước hoặc có một trong ba điều kiện sau: có tên trong hệ thống thông tin sát hạch lái xe; cung cấp hồ sơ hợp lệ; có dữ liệu hồ sơ điện tử.

Kết thúc kỳ sát hạch, thí sinh không được công nhận trúng tuyển được đăng ký sát hạch lại.

Còn Thông tư 12/2025 hiện hành quy định xét công nhận kết quả sát hạch đối với thí sinh tham dự sát hạch lái xe hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE như sau: đạt nội dung sát hạch lý thuyết, sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông, sát hạch thực hành lái xe trong hình và sát hạch thực hành lái xe trên đường;

Đồng thời, thí sinh đạt một trong các nội dung sát hạch lý thuyết, sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông, sát hạch thực hành lái xe trong hình hoặc sát hạch thực hành lái xe trên đường thì được công nhận kết quả và được bảo lưu kết quả trong thời gian một năm; nếu muốn dự sát hạch lại phải có giấy khám sức khỏe còn hiệu lực và phải có tên trong biên bản xác nhận vắng, trượt của Hội đồng sát hạch hoặc có tên trong hệ thống thông tin sát hạch lái xe.

Trường hợp thí sinh không đạt một trong các nội dung sát hạch quy định tại điểm a khoản này thì được tiếp tục sát hạch các nội dung còn lại.

Như vậy, nếu Dự thảo sửa đổi Thông tư 12/2025 được thông qua, thí sinh chỉ cần hoàn thành 3 phần thi lý thuyết; thi thực hành lái xe trong hình và thi thực hành lái xe trên đường sẽ đạt.

Đa số người dân tán thành

Anh Hồ Minh Hồng (ngụ TP.HCM) cho biết đã từng thi qua phần thi mô phỏng và ủng hộ việc bỏ bài thi này.

“Tôi thấy phần thi mô phỏng không áp dụng được vào thực tế và là một trong những nguyên nhân khiến cho thí sinh khó lấy bằng lái xe”- anh Hồng chia sẻ.

Thí sinh thực hành trên cabin điện tử. Ảnh: THY NHUNG

Một giáo viên dạy lái xe tại TP.HCM cũng phân tích những điểm bất hợp lý của phần thi mô phỏng. Cụ thể như quy trình chấm điểm, có thang điểm từ 1-5 điểm, nếu người thi xử lý trong thời gian hợp lý (5 giây) thì phải chấm đạt thay vì chấm lúc 5 điểm lúc thì 3,4 rồi 1,2 điểm. Không có tình huống thực tế nào mà thí sinh xử lý sớm hay muộn cũng bị chấm 0 điểm.

“Mô phỏng không thể áp dụng, không thực tế khi xử lý tình huống bởi phần thi là máy chạy, người thi xử lý tình huống bằng tay. Đặc biệt một số tình huống nếu áp dụng như máy thì ra ngoài thực tế chắc chắn sẽ gây tai nạn. Chưa kể đến một số tình huống có thể học vẹt”- vị này nhận định và cho rằng trong quy trình đào tạo nếu phần mô phỏng được xem là một tài liệu tham khảo sẽ phù hợp hơn.

Theo chuyên gia ô tô, xe máy Nguyễn Minh Đồng, quy trình sát hạch GPLX tại Việt Nam hiện đang khó hơn nhiều so với các nước trên thế giới. Vì vậy, nếu bỏ được phần nào sẽ thuận tiện cho người thi phần đó.

Ông Đồng chia sẻ thêm, tại một số nước châu Âu, người thi có thể tự học lý thuyết và thực hành ở bất kỳ đâu và khi thấy đủ kiến thức họ sẽ đăng ký sát hạch. Tới ngày thi, họ đến trực tiếp tại địa điểm theo quy định chứ không phải thi như tại Việt Nam.