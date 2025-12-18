Giá xăng giảm, còn hơn 19.000 đồng/lít 18/12/2025 14:56

(PLO)- Từ 15 giờ hôm nay, giá xăng giảm gần 500 đồng/lít, trong khi giá dầu giảm hơn 700 đồng/lít.

Chiều nay, 18-12, Liên bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định. Theo đó, từ 15 giờ hôm nay, giá xăng, dầu trong nước giảm hàng loạt.

Giá xăng E5 chỉ còn 19.239 đồng/lít, giảm 376 đồng/lít, thấp hơn xăng A95 gần 400 đồng/lít. Xăng A95 còn 19.620 đồng/lít, giảm 462 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Các mặt hàng dầu giảm mạnh hơn. Dầu diesel còn 17.476 đồng/lít, giảm 678 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Dầu hỏa còn 17.937 đồng/lít, giảm 704 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu madút còn 13.160 đồng/kg, giảm 233 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Từ 15 giờ ngày 18-12, giá xăng, dầu trong nước giảm hàng loạt. Ảnh: AH

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng trước thông tin về tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraina do Mỹ thúc đẩy có thể dẫn tới việc gia tăng nguồn cung dầu từ Nga.

Bên cạnh đó, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm nhưng tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất tăng vượt dự báo. Các yếu tố khác như căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraina vẫn tiếp diễn… cũng khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Bộ Công Thương cho biết, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ cùng ngày.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).