Thủ tướng: ‘Chiến dịch Quang Trung’ phải thắng để người dân an cư lạc nghiệp 17/12/2025 15:55

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu tiếp tục xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão lũ với tinh thần “chiến dịch Quang Trung”. Đây là chiến dịch không tiếng súng nhưng phải chiến thắng giòn giã để người dân an cư.

Trưa 17-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp đánh giá “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị sập, trôi, hư hỏng trong các đợt bão, mưa lũ lịch sử vừa qua tại miền Trung.

Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan. Cuộc họp được kết nối trực tuyến tới các địa phương từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng nhấn mạnh đây là việc làm “rất có ý nghĩa, nhân văn, nhân đạo”. Ông yêu cầu các cấp, các ngành “phải đặt mình vào địa vị của người dân không có nhà ở để hành động”.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Hơn 98% số nhà cần xây dựng lại đã khởi công

Theo báo cáo cập nhật tới 17 giờ ngày 16-12, có 1.653 nhà sập đổ, lũ cuốn trôi cần phải xây dựng lại. Cụ thể: Quảng Trị 1 nhà, Huế 5 nhà, Đà Nẵng 104 nhà, Quảng Ngãi 47 nhà, Gia Lai 674 nhà, Đắk Lắk 655 nhà, Khánh Hòa 89 nhà, Lâm Đồng 40 nhà.

So với ngày 8-12, số nhà cần xây dựng lại tăng thêm 19 căn do rà soát và phát sinh sạt lở sau mưa lũ giữa tháng 12.

Đến nay, 1.622 căn nhà đã được khởi công, đạt 98,1%. Riêng Gia Lai đã khởi công toàn bộ 674 căn, Đắk Lắk 631 căn. Số nhà đã hoàn thành và người dân dọn về ở là 474 căn, chủ yếu tại Gia Lai.

Cùng với đó, có 35.731 căn nhà bị hư hỏng cần sửa chữa. Đến nay, 32.259 căn đã hoàn thành, đạt 90,3%.

Tính từ ngày 8-12 đến nay, nhiều địa phương đã đẩy nhanh tiến độ. Đắk Lắk khởi công thêm 455 căn, Đà Nẵng 117 căn, Khánh Hòa 39 căn, Quảng Ngãi 36 căn, Lâm Đồng 23 căn. Quảng Trị triển khai làm kè chống sạt lở cho 12 hộ dân.

Thủ tướng biểu dương Đắk Lắk và TP Đà Nẵng đã khởi công nhiều nhà nhất trong tuần; Gia Lai là địa phương hoàn thành xây dựng nhiều nhà nhất.

Các địa phương báo cáo hiện không còn khó khăn về kinh phí, đất đai, vật liệu, nhân công hay thiết kế. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai với tinh thần “chiến dịch Quang Trung”, chiến dịch không có tiếng súng nhưng phải chiến thắng giòn giã để người dân an cư lạc nghiệp.

Không được trì hoãn, không hoàn thành phải kiểm điểm

Thủ tướng nhắc lại mục tiêu đến ngày 31-12-2025 phải hoàn thành toàn bộ việc sửa chữa nhà; đến ngày 31-1-2026 hoàn thành toàn bộ việc xây mới. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn phải báo cáo kịp thời.

“Không còn lý do để trì hoãn. Nếu không hoàn thành thì phải kiểm điểm trách nhiệm”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Cuộc họp được kết nối trực tuyến tới các địa phương từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng. Ảnh: VGP

Do thời gian không còn nhiều, Thủ tướng yêu cầu các địa phương, đặc biệt là Gia Lai và Đắk Lắk phải nỗ lực hơn nữa. Các tỉnh cần bám sát thực tế để chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương khởi công số nhà còn lại.

Thủ tướng giao Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hỗ trợ lực lượng tham gia xây dựng, sửa chữa. Người đứng đầu Chính phủ kêu gọi người dân giúp đỡ lẫn nhau với tinh thần: “Ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, tiện ở đâu thì giúp ở đấy”.

Các địa phương lo vật liệu, thiết kế; Bộ Quốc phòng bảo đảm nhân công với tinh thần “quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ”. Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương xử lý kịp thời các vấn đề về đất đai, vật liệu xây dựng. Thanh tra Chính phủ vào cuộc thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ và sử dụng kinh phí hỗ trợ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng đề nghị các tập đoàn Petrovietnam, EVN, VNPT, Viettel tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các địa phương. Các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhất là những điểm tựa từ lòng dân trong hỗ trợ xây dựng, sửa chữa lại nhà cửa.

Về khôi phục hạ tầng, Thủ tướng yêu cầu trước ngày 20-12, các địa phương thống kê nhu cầu sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm y tế, nhà văn hóa… để báo cáo Chính phủ xem xét hỗ trợ. Ngoài ra, Trung ương sẽ hỗ trợ kinh phí để địa phương chủ động mua giống cây con, vật tư nông nghiệp, giúp người dân khôi phục sản xuất.

Thủ tướng yêu cầu các bên liên quan bắt tay ngay vào việc với tinh thần “tất cả vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân, với tình cảm của trái tim với đồng bào, với những người gặp khó khăn, làm như công việc của nhà mình, của bản thân mình”.