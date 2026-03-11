Cần Thơ yêu cầu cán bộ tập trung cao độ, không uống rượu bia dịp bầu cử 11/03/2026 18:08

(PLO)- Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ yêu cầu cán bộ, công chức nêu cao kỷ luật, tập trung thực hiện nhiệm vụ và không được uống rượu, bia trong thời gian phục vụ bầu cử.

Chiều 11-3, Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa (ĐBQH) XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 ở Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai phần mềm phục vụ bầu cử và quy trình nhập liệu mẫu biên bản kết quả của các ban bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

Phát biểu chỉ đạo, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ, cho biết theo thông tin từ Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia ngày 11-3, thành phố còn 10 đơn vị chưa nhập số liệu khu vực bầu cử và sáu đơn vị chưa cập nhật dữ liệu cử tri. Ông đề nghị các địa phương khẩn trương chỉ đạo, nhắc nhở.

Lưu ý thời gian đến ngày bầu cử chỉ còn ba ngày, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ đề nghị các ban bầu cử, cơ quan, đơn vị thực hiện hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo. Ảnh: NHẪN NAM

Trong đó, ông yêu cầu kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri và người ứng cử; đôn đốc bố trí phòng bỏ phiếu; tiếp nhận và phân phối tài liệu cho các tổ bầu cử. Đồng thời, các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền đa dạng hình thức, nhất là tại các địa bàn và đối tượng đặc thù; rà soát kỹ danh sách để không bỏ sót cử tri.

Ông Đồng Văn Thanh đặc biệt lưu ý việc quán triệt cán bộ, công chức phụ trách bầu cử phải nêu cao tinh thần trách nhiệm. Nhất là trong khoảng thời gian cao điểm từ ngày 14 đến 16-3-2026, cán bộ không được uống rượu, bia để tập trung phục vụ công tác bầu cử.

Các cơ quan, địa phương cũng cần hạn chế tối đa việc họp để tập trung lực lượng xuống cơ sở hỗ trợ thực hiện thành công kỳ bầu cử.