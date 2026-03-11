Ứng dụng iHanoi tích hợp bản đồ số 1.451 điểm bầu cử phục vụ cử tri Thủ đô 11/03/2026 17:20

Nhằm hỗ trợ cử tri tiếp cận thông tin thuận tiện trước ngày bầu cử, TP Hà Nội đã triển khai bản đồ số các địa điểm bầu cử và khu vực bỏ phiếu đến từng thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Tiện ích này được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng Công dân Thủ đô số iHanoi, phục vụ kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Theo đó, ngay tại phần banner trên ứng dụng, người dân có thể truy cập nhanh vào bản đồ tra cứu địa điểm bầu cử. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại thông minh, cử tri có thể xem toàn bộ 1.451 điểm bỏ phiếu được hiển thị trên bản đồ số của thành phố mà không cần cài đặt thêm ứng dụng khác.

Hệ thống bản đồ số được thiết kế với nhiều công cụ tìm kiếm linh hoạt. Người dân có thể tra cứu địa điểm bỏ phiếu theo tên địa điểm, địa chỉ hoặc tổ dân phố; đồng thời lọc theo xã, phường hoặc xem danh sách toàn bộ các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn. Nhờ đó, cử tri có thể nhanh chóng xác định khu vực bỏ phiếu phù hợp với nơi cư trú của mình.

Các điểm bầu cử được hiển thị trực quan trên bản đồ với biểu tượng riêng, giúp người dân dễ dàng nhận biết vị trí các điểm bỏ phiếu xung quanh khu vực sinh sống. Khi lựa chọn từng điểm bầu cử trên bản đồ, hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết như: tên khu vực bỏ phiếu, địa điểm tổ chức bỏ phiếu (trường học, nhà văn hóa…), địa chỉ cụ thể, phạm vi các tổ dân phố thuộc khu vực bỏ phiếu cũng như thông tin liên hệ tại địa phương.

Ngoài ra, từ bản đồ số, người dân cũng có thể sử dụng chức năng chỉ đường để di chuyển thuận tiện đến địa điểm bỏ phiếu gần nhất. Tính năng này giúp cử tri chủ động nắm bắt thông tin, chuẩn bị tốt cho việc tham gia bầu cử.

Việc tích hợp bản đồ số các địa điểm bầu cử trên ứng dụng iHanoi được xem là một bước cụ thể trong ứng dụng dữ liệu số phục vụ công tác bầu cử. Dữ liệu về các khu vực bỏ phiếu được chuẩn hóa và cập nhật từ các xã, phường trên toàn thành phố, qua đó vừa hỗ trợ người dân tra cứu thuận tiện, vừa góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu số phục vụ công tác quản lý, điều hành.