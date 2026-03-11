Cần 70 biên chế để vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM 11/03/2026 17:25

(PLO)- TP.HCM kiến nghị Trung ương xem xét và bổ sung 363 chỉ tiêu biên chế công chức cho các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc cơ quan chuyên môn của TP.

UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi Bộ Nội vụ về kết quả thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức do sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chính sách tinh giản biên chế năm 2025.

Theo đó, TP.HCM đã phê duyệt và chi trả chính sách, chế độ đối với 6.768 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc. Con số này bao gồm cả khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể, chính quyền.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa cho đại diện các cơ quan thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

UBND TP.HCM nhìn nhận sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, đội ngũ nhân sự cấp xã có phần “mỏng” cả số lượng và kinh nghiệm xử lý công việc. Nhiều cán bộ, công chức cấp xã còn lúng túng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Lĩnh vực giáo dục và y tế còn nhiều khó khăn khi tuyển dụng do đòi hỏi chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù...

Trên cơ sở các vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TP.HCM kiến nghị Bộ Nội vụ căn cứ quy định của Đảng lãnh đạo chung về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ; công tác quản lý, sử dụng biên chế; đề xuất Ban Tổ chức Trung ương tham mưu Bộ Chính trị căn cứ quy mô dân số, diện tích, số lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và đặc điểm của địa phương để giao biên chế.

Việc giao biên chế đảm bảo số lượng công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao.

Đồng thời, giao thẩm quyền cho Ban Thường vụ cấp tỉnh tổng biên chế chung cho cấp xã, phường, đặc khu để dễ quản lý, sử dụng, bố trí biên chế cho khối Đảng, cơ quan Ủy ban MTTQ và khối chính quyền.

TP.HCM cũng đề xuất Bộ Nội vụ kiến nghị Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị xem xét, nghiên cứu, sửa đổi, điều chỉnh lại khung biên chế giao cho cấp xã, tăng số lượng biên chế các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp và cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam của Đảng ủy cấp xã cho phù hợp với đặc thù và tình hình phát triển của TP.

Theo UBND TP.HCM, mỗi xã, phường, đặc khu đều có những đặc thù riêng và đặc biệt là số lượng đảng viên, số lượng các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập,…

Đối với biên chế công chức khối chính quyền, TP.HCM kiến nghị Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương quan tâm, tiếp tục báo cáo Bộ Chính trị xem xét và bổ sung 363 chỉ tiêu biên chế công chức cho các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc cơ quan chuyên môn của TP.

Trong đó, 239 chỉ tiêu biên chế công chức giao cho Cảng vụ đường thủy nội địa thuộc Sở Xây dựng. 54 chỉ tiêu biên chế công chức giao cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường do tiếp nhận viên chức có mặt công tác tại các trạm của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về TP.HCM.

Đáng chú ý, 70 biên chế công chức còn lại là bổ sung để thực hiện nhiệm vụ thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM theo chỉ đạo tại Nghị quyết 222/2025 của Quốc hội.

Ngoài ra, giai đoạn 2026-2031, UBND TP.HCM đề xuất Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương báo cáo Bộ Chính trị giao tổng cộng 19.316 biên chế công chức khối chính quyền, gồm: 6.436 biên chế công chức cấp tỉnh, 12.880 biên chế công chức cấp xã.