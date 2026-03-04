TP.HCM hạn chế việc tiếp nhận công chức từ ngoài hệ thống chính trị 04/03/2026 17:16

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị UBND cấp xã ưu tiên tiếp nhận, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức giữa các địa phương và các cơ quan, hạn chế việc đề nghị tiếp nhận vào làm công chức và tiếp nhận công chức ngoài hệ thống chính trị của TP.

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 4353/2025 của UBND TP về việc rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức tại các xã, phường, đặc khu.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu (gọi tắt là UBND cấp xã) tiếp tục rà soát, kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý còn khuyết theo quy định và thẩm quyền.

UBND TP.HCM chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 4353/2025 về việc rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức tại các xã, phường, đặc khu. Ảnh: NGUYỆT NHI

Chủ động rà soát, sắp xếp, bố trí vị trí việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác của công chức trong nội bộ các phòng chuyên môn, giữa các phòng chuyên môn và các tổ chức hành chính trực thuộc UBND cấp xã.

Đồng thời, báo cáo Đảng ủy cùng cấp để rà soát, xem xét điều động, sắp xếp giữa khối Đảng, đoàn thể và khối chính quyền trong phạm vi nội bộ đơn vị hành chính cấp xã.

UBND cấp xã chủ động phối hợp, trao đổi với UBND cấp xã khác, các sở, ngành liên quan để thực hiện việc điều động, tiếp nhận, bố trí cán bộ, công chức theo thẩm quyền đã được ủy quyền, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Sau khi sắp xếp, bố trí, bổ nhiệm cán bộ theo quy định, chủ động xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế theo lộ trình, bảo đảm định mức biên chế được cấp có thẩm quyền giao.

Quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc về UBND TP thông qua Sở Nội vụ tổng hợp để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, UBND TP.HCM đề nghị UBND cấp xã ưu tiên tiếp nhận, sắp xếp, bố trí cán bộ công chức giữa các địa phương và các cơ quan. Hạn chế việc đề nghị tiếp nhận vào làm công chức và tiếp nhận công chức ngoài hệ thống chính trị của TP.

Sau khi hoàn thành các giải pháp nêu trên, đối với UBND cấp xã chưa sử dụng hết biên chế theo định hướng, Chủ tịch UBND TP sẽ xem xét tiếp nhận vào công chức để bố trí tại các vị trí việc làm còn thiếu.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao các sở, ngành có liên quan phối hợp với UBND cấp xã đang thiếu công chức theo Đề án 4353/2025 để điều động, biệt phái công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhằm hỗ trợ các địa phương. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực đòi hỏi trình độ chuyên môn sâu như công nghệ thông tin, tài chính - kế toán, quản lý đất đai, xây dựng - giao thông, y tế…