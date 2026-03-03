TP.HCM bùng nổ sắc màu trong lễ diễu hành nghệ thuật mừng Tết Nguyên tiêu 03/03/2026 20:03

(PLO)- Chiều 3-3 (Rằm tháng Giêng), hàng ngàn người dân và du khách đã hòa mình vào không khí náo nhiệt của đoàn diễu hành nghệ thuật đường phố - tâm điểm của Lễ hội Tết Nguyên tiêu tại TP.HCM.

Từ 16 giờ 30 phút, hàng ngàn người đã đổ về các tuyến đường trung tâm phường An Đông, phường Chợ Lớn (TP.HCM) để chiêm ngưỡng những màn biểu diễn đặc sắc của đoàn diễu hành nghệ thuật đường phố Lễ hội Tết Nguyên tiêu 2026.

Đoàn diễu hành quy tụ hàng trăm nghệ nhân, diễn viên trong các trang phục rực rỡ, tái hiện sống động những nét đẹp văn hóa đặc trưng của cộng đồng người Hoa sinh sống và làm việc tại TP.HCM.

Đoàn diễu hành xuất phát từ đường Hải Thượng Lãn Ông và lần lượt đi qua các cung đường mang đậm dấu ấn lịch sử và kiến trúc tại khu vực Chợ Lớn: Hải Thượng Lãn Ông - Châu Văn Liêm – Lão Tử – Lương Nhữ Học - Nguyễn Trãi – Trần Xuân Hòa.

Tết Nguyên tiêu (còn gọi là Tiết Thượng Nguyên, tiết Hoa đăng…) là một trong những lễ hội cổ truyền, đã có từ lâu đời.

Vào dịp Nguyên tiêu, đồng bào Việt - Hoa thường đi chùa, miếu, để cầu cho một năm mạnh khỏe, bình an, phát tài phát lộc.

Sự kiện không chỉ là dịp để người dân cầu chúc một năm mới "mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an" mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa﻿ phi vật thể quốc gia của Lễ hội Nguyên tiêu tại TP.HCM.

Sự xuất hiện của các nhân vật trong tích cổ và các nhóm biểu diễn nghệ thuật dân gian đã thu hút sự chú ý lớn từ người dân, du khách.

Trên suốt quãng đường diễu hành, tiếng trống lân sư rồng rộn rã hòa cùng những điệu múa quạt, múa lụa và các xe hoa được trang trí cầu kỳ đã tạo nên một "bữa tiệc" thị giác mãn nhãn.

Các nữ nghệ sĩ nhóm múa Đường Nghệ trình diễn liên tục trong quá trình di chuyển qua các tuyến đường.

﻿ ﻿ ﻿ Tứ linh Long (Rồng), Lân (Kỳ Lân), Quy (Rùa), và Phụng (Phượng Hoàng) xuất hiện trong đoàn diễu hành, tượng trưng cho quyền uy, may mắn, trường thọ và cát tường trong văn hóa của người Hoa

"Tôi đứng đây từ chiều để đợi đoàn diễu hành đi qua và chờ cơ hội được chạm tay vào các linh vật... Không khí của lễ hội thật náo nhiệt" - Chị Diên cho biết.

Dù lượng người đổ về rất đông nhưng công tác an ninh và điều tiết giao thông đã được phối hợp chặt chẽ, đảm bảo đoàn diễu hành di chuyển thuận lợi và an toàn.

Sự kiện không chỉ thu hút người dân địa phương mà còn có sự tham gia của đông đảo khách du lịch quốc tế, tạo nên hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại nhưng vẫn mang đâm nhiều nét văn hóa truyền thống.