Hòn Bà Vũng Tàu: Điểm đến không thể bỏ qua vào dịp Tết này 18/02/2026 08:00

(PLO)- Giữa Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TP.HCM), Hòn Bà hiện lên như một chốn linh thiêng và kì bí, nơi con đường đá nối đảo với đất liền chỉ lộ diện trong khoảnh khắc thủy triều rút. Không chỉ là điểm đến độc đáo về cảnh quan, Hòn Bà còn mang đậm dấu ấn tín ngưỡng biển của cư dân vùng duyên hải.

Hòn Bà là hòn đảo nhỏ, diện tích chỉ khoảng 5.000 m², nằm cách bờ gần 500 m. Khi thủy triều dâng, đảo tách biệt giữa mênh mông sóng nước. Đến lúc nước rút, mặt biển như được xẻ đôi, để lộ con đường đá tự nhiên dẫn thẳng ra đảo – một khung cảnh vừa lạ lẫm, vừa cuốn hút.

Theo tương truyền, vào năm 1781, một thương chức, thông hội làng Thắng Tam đã dựng miếu trên đảo để thờ Thủy Long Thần Nữ, cầu mong thần linh phù hộ cho ngư dân ra khơi được bình an, thuận buồm xuôi gió. Trải qua hơn hai thế kỷ, Miếu Hòn Bà vẫn là điểm tựa tâm linh quan trọng của người dân địa phương.

Hằng năm, miếu tổ chức bốn lễ cúng lớn vào các tháng Giêng, Tư, Bảy và Mười (âm lịch), phụ thuộc vào con nước. Đặc biệt, ngày 16-10 âm lịch, Ban Quản lý Di tích Đình Thắng Tam tổ chức lễ nghinh thỉnh Bà từ Miếu Hòn Bà về Miếu Bà Ngũ Hành để tế lễ. Mỗi dịp lễ, Tết, dòng người và du khách thập phương lại tìm về Hòn Bà, vừa chiêm bái, vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp linh thiêng, kì bí của hòn đảo độc đáo giữa biển khơi.

Toàn cảnh Hòn Bà ngày nước lên.

Khi thủy triều dâng, đảo tách biệt giữa mênh mông sóng nước.

Lễ cúng Bà tại Đình Thắng Tam.

Người dân và du khách ra đảo Hòn Bà lúc tờ mờ sáng khi nước rút.

Lễ nghinh thỉnh linh vị Bà từ Hòn Bà về Miếu Bà Ngũ Hành.

Diễu hành ven biển trong lễ nghinh thỉnh linh vị Bà từ Hòn Bà về Miếu Bà Ngũ Hành.

Đoàn rước linh vị Bà về Miếu Bà Ngũ Hành tại Đình Thắng Tam.

Hòn Bà góc nhìn từ trên cao.