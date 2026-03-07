Nhìn lại hình ảnh rộn ràng chợ hoa xuân ‘Trên bến dưới thuyền’ Tết Bính Ngọ 2026

Diễn ra dọc tuyến đường Bình Đông, chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Bính Ngọ 2026 mang đậm dấu ấn văn hóa sông nước Nam Bộ khi tái hiện cảnh mua bán hoa Tết trên ghe thuyền. Không gian lễ hội được tổ chức đa dạng với các khu gian hàng hoa, cây kiểng, sản phẩm đặc trưng vùng miền; khu trải nghiệm gói, nấu bánh tét; phố ông đồ; góc ký họa lễ hội và khu ẩm thực phục vụ du khách.
Không chỉ là điểm tham quan, mua sắm dịp Tết, sự kiện còn có nhiều hoạt động văn hóa như thi ảnh nghệ thuật, thư pháp chữ Việt, trang trí nhà hoa… góp phần tôn vinh giá trị truyền thống, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng đặc sắc cho người dân TP.HCM và du khách.
Những khoảnh khắc sống động của lễ hội đã được ghi lại qua ống kính của tác giả Nguyễn Thị Thúy Hằng, gửi về cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, mang đến góc nhìn chân thực và giàu cảm xúc về một nét xuân đặc trưng của thành phố.
Mời bạn đọc gửi ảnh dự thi “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2
Cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức là cơ hội để mỗi người khám phá, cảm nhận và kể lại câu chuyện của thành phố bằng chính lăng kính của mình. Chủ đề của cuộc thi ảnh lần này là “Sắc xuân mới - Niềm tin mới”.
Để gửi bài dự thi cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần thứ 2 của báo Pháp Luật TP.HCM, tác giả thực hiện theo các bước sau:
- Bước 1: Truy cập link gửi bài dự thi (https://sacmaumoi.plo.vn/), đăng ký tài khoản.
- Bước 2: Đăng nhập và thực hiện điền đầy đủ các thông tin bắt buộc bao gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, email, tiêu đề bài thi, mô tả ngắn bài thi.
- Bước 3: Chia sẻ tác phẩm dự thi từ trang Facebook của Ban tổ chức về trang cá nhân của tác giả, đặt ở chế độ công khai kèm hastag #tphcmsacmaumoi#tentacgia.
Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ lúc phát động cuộc thi (02-12-2025) đến hết ngày 31-3-2026.