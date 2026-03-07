Nhìn lại hình ảnh rộn ràng chợ hoa xuân ‘Trên bến dưới thuyền’ Tết Bính Ngọ 2026 07/03/2026 14:00

(PLO)- Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” trên tuyến đường Bình Đông (TP.HCM) tái hiện không gian Tết Nam Bộ đặc trưng với ghe thuyền chở hoa, hàng trăm gian hàng kiểng, ẩm thực và nhiều hoạt động trải nghiệm, thu hút đông đảo người dân, du khách du xuân, thưởng lãm.

Diễn ra dọc tuyến đường Bình Đông, chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Bính Ngọ 2026 mang đậm dấu ấn văn hóa sông nước Nam Bộ khi tái hiện cảnh mua bán hoa Tết trên ghe thuyền. Không gian lễ hội được tổ chức đa dạng với các khu gian hàng hoa, cây kiểng, sản phẩm đặc trưng vùng miền; khu trải nghiệm gói, nấu bánh tét; phố ông đồ; góc ký họa lễ hội và khu ẩm thực phục vụ du khách.

Không chỉ là điểm tham quan, mua sắm dịp Tết, sự kiện còn có nhiều hoạt động văn hóa như thi ảnh nghệ thuật, thư pháp chữ Việt, trang trí nhà hoa… góp phần tôn vinh giá trị truyền thống, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng đặc sắc cho người dân TP.HCM và du khách.

Những khoảnh khắc sống động của lễ hội đã được ghi lại qua ống kính của tác giả Nguyễn Thị Thúy Hằng, gửi về cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, mang đến góc nhìn chân thực và giàu cảm xúc về một nét xuân đặc trưng của thành phố.

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền”. Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

Thuyền hoa cập bến ở bến Bình Đông. Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

Tiểu thương chăm sóc hoa vừa được chuyển đến. Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

Tiểu thương tất bật bày trí khu vực bán hàng. Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

Người dân xem hoa và lựa chọn cho mình những chậu mai Tết. Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

Du khách chụp ảnh với không gian hoa ở chợ hoa xuân. Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

Hội thi Nét bút mừng xuân thu hút đông đảo người tham gia. Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

Các em nhỏ học làm tranh gạo tại một gian hàng ở chợ hoa xuân. Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG