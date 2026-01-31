Chợ Hoa Xuân trên bến, dưới thuyền có không gian số 31/01/2026 11:09

(PLO)- Bên cạnh các hoạt động truyền thống, Chợ Hoa Xuân “Trên bến, dưới thuyền” tại phường Phú Định giờ đây đã có không gian số riêng để quảng bá đặc sản OCOP và du lịch.

Sáng 31-1, UBND phường Phú Định, TP.HCM tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược về chuyển đổi số và khởi động mô hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên nền tảng số.

Theo nội dung ký kết, các bên phối hợp ứng dụng công nghệ số trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân nhanh chóng, minh bạch. Trong đó, địa phương triển khai AI Kiosk hành chính công và xây dựng trung tâm giám sát, điều hành kinh tế thông minh. Hoạt động này nhằm tăng cường an toàn thông tin, hỗ trợ phát triển kinh tế số và du lịch thông minh trên địa bàn.

UBND phường Phú Định lễ ký kết hợp tác chiến lược về chuyển đổi số và khởi động mô hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên nền tảng số sáng 31-1. Ảnh: THU TRINH.

Ông Bùi Trung Trực, Chủ tịch UBND phường Phú Định cho biết, thông qua lễ ký kết, phường kỳ vọng từng bước hình thành và vận hành hiệu quả các mô hình chuyển đổi số thiết thực. Trong đó, trọng tâm là triển khai và quản lý vận hành website Chợ Hoa Xuân “Trên bến, dưới thuyền”, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với ứng dụng công nghệ hiện đại, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và du khách.

"Trong thời gian tới, phường Phú Định sẽ phối hợp cùng các tỉnh, thành lân cận giới thiệu sản phẩm OCOP trên nền tảng website Chợ Hoa Xuân, hướng đến tạo sự gắn kết, mở rộng kết nối thị trường và khách hàng. Thông qua nền tảng này, các điểm đến du lịch trên địa bàn phường cũng sẽ được giới thiệu rộng rãi đến du khách trong và ngoài nước"- ông Trực nói.

Người dân phường Phú Định sẽ được phục vụ bởi AI Kiosk hành chính công. Ảnh: THU TRINH.

Trang thông tin điện tử Chợ Hoa Xuân “Trên bến, dưới thuyền” tại địa chỉ www.trenbenduoithuyenphudinh.vn chính thức trở thành trang sự kiện chuyên đề của phường. Trang web cung cấp thông tin chính thống về Chợ Hoa Xuân qua các năm, giới thiệu không gian trưng bày, nghệ thuật và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tương tác.

Đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt website chợ Hoa Xuân "Trên bến dưới thuyền". Ảnh: THU TRINH.

Việc vận hành trang thông tin là bước đi cụ thể trong lộ trình chuyển đổi số gắn với Đề án 06. Hoạt động này hướng đến xây dựng chính quyền số, xã hội số, lấy người dân làm trung tâm phục vụ và nâng cao vị thế của phường.

Ông Phan Ngọc Lăng, Tổ trưởng Tổ triển khai Đề án 06 khu vực phía Nam, Trung tâm Dịch vụ chuyển đổi số GTEL CDS (Chi nhánh Tổng Công ty Công nghệ Viễn thông Toàn cầu - Bộ Công an), cho biết để việc hợp tác đạt hiệu quả thiết thực, hai bên cần phối hợp chặt chẽ, triển khai linh hoạt, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tuân thủ nghiêm các quy định về an ninh, an toàn thông tin.