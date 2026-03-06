Tổ chức các sự kiện trên đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi...sao cho hợp lý? 06/03/2026 07:13

(PLO)- Theo người dân, chuyên gia, việc tổ chức sự kiện tại các phố đi bộ cần được quản lý chặt chẽ, hợp lý để tăng không gian vui chơi giải trí và kích cầu du lịch.

Mới đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được dẫn lại tình huống kẹt xe đường Nguyễn Huệ do nơi đây đang tổ chức sự kiện. Sau đó, Chủ tịch UBND TP buộc phải đi bộ về UBND TP cho kịp giờ họp. Đồng thời, yêu cầu địa phương cần quản lý công tác tổ chức sự kiện trên phố đi bộ, trong đó, không sử dụng đường Lê Lợi để tổ chức sự kiện.

Quản lý chặt chẽ phố đi bộ tại TP.HCM

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND phường Sài Gòn, phường Bến Thành chấn chỉnh việc quản lý tổ chức các sự kiện tại khu vực trung tâm TP. Trong đó, ưu tiên tổ chức sự kiện trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, riêng đường Lê Lợi phải được sự đồng ý của Chủ tịch UBND TP. Ngoài ra, ông yêu cầu kiểm soát chặt tiếng ồn, mật độ và quy mô để đảm bảo không gian cho người dân tham quan, sinh hoạt.

Theo đó, việc tổ chức các sự kiện tại hai tuyến đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ phải tuân thủ theo kế hoạch hàng năm do UBND TP.HCM phê duyệt. Trường hợp đặc biệt hoặc đột xuất, chưa có trong Kế hoạch, phải được sự đồng ý của Chủ tịch UBND TP.

TP.HCM cần tổ chức hợp lý các phố đi bộ. Ảnh: NHƯ NGỌC

Chủ tịch UBND TP giao Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện hàng năm, trình UBND TP phê duyệt và tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Đồng thời, xây dựng bộ tiêu chí cụ thể về nội dung, quy mô, âm thanh, ánh sáng, vệ sinh, môi trường để làm cơ sở xét duyệt, cấp phép tổ chức các sự kiện.

Theo ghi nhận, hiện nay trung tâm TP.HCM có tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bùi Viện có mật độ hành khách di chuyển lớn, còn tuyến Lê Lợi chưa phải phố đi bộ. Tuy nhiên, khi TP.HCM tổ chức sự kiện quan trọng, nhiều lần tuyến Lê Lợi cũng được tận dụng như "phố đi bộ". Cơ quan chức năng cũng phân luồng giao thông, đôi khi cấm đường để tổ chức sự kiện.

Với mật độ tổ chức sự kiện hiện nay, chị Mai Phương (làm việc tại phường Sài Gòn) cho biết: "Tôi làm việc trên đường Nguyễn Huệ, khu vực này thường được tổ chức sự kiện, loa đài mở hết công suất gây ảnh hưởng rất lớn đến công việc. Tôi đề nghị TP.HCM cần có chọn lọc các sự kiện khi tổ chức trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đồng thời hạn chế thấp nhất ảnh hưởng tới đời sống, đi lại của người dân".

Anh Nguyễn Sơn (ngụ phường Bến Thành) bày tỏ: "Ở góc nhìn của một người dân làm việc tại khu trung tâm, tôi hiểu vì sao TP.HCM cân nhắc dừng tổ chức sự kiện, bởi khu vực này thường xuyên ùn tắc giao thông. Mỗi khi có chương trình lớn, nhiều tuyến đường trung tâm bị cấm phương tiện lưu thông hoặc kẹt xe kéo dài, ảnh hưởng khá nhiều đến việc đi lại, làm việc của người dân và doanh nghiệp xung quanh. Tuy nhiên, nếu dừng hoàn toàn các sự kiện thì cũng khá tiếc, vì phố đi bộ Nguyễn Huệ vốn là không gian sinh hoạt văn hóa, du lịch rất đặc trưng của TP.HCM, góp phần tạo sức sống cho khu trung tâm.

Theo tôi, thay vì dừng hẳn, TP có thể cân nhắc giảm tần suất sự kiện lớn, tổ chức vào cuối tuần hoặc các dịp lễ. Đồng thời có phương án phân luồng giao thông hợp lý để vừa đảm bảo sinh hoạt đô thị, vừa giữ được không khí văn hóa, du lịch cho khu vực này".

Cấp phép, quản lý phố đi bộ có chọn lọc

Ông Nguyễn Khoa Luân - Giám đốc đơn vị lữ hành ở TP.HCM cho biết TP.HCM cần lấy kinh nghiệm từ một số nước để quản lý tốt hơn phố đi bộ. Thay vì cấm tổ chức các sự kiện như hiện nay, TP cần có chọn lọc để nâng tầm quy mô, sự kiện, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân. Ở một số nước quản lý phố đi bộ chặt chẽ, quầy hàng - đó cũng là điểm nhấn của thành phố đó.

TP có thể quản lý các tuyến phố theo những đặc trưng riêng, trong đó quy hoạch những tuyến phố tổ chức những sự kiện quan trọng hàng đầu của TP. Từ đó, đưa tuyến phố đó trở thành điểm đến hấp dẫn. Ví dụ đường Nguyễn Huệ sẽ tổ chức các sự kiện quan trọng này, không tổ chức cấm đường các tuyến lân cận để làm sự kiện.

Bên cạnh đó, đưa ra các khu phố đặc trưng như Bùi Viện, có quản lý chặt chẽ về an ninh, kinh doanh - đây cũng là một điểm đến lý tưởng của du khách nước ngoài khi tới TP. Nhìn nhận thực tế vẫn cần xem xét cách quản lý, làm sao ảnh hưởng thấp nhất đến đi lại của người dân mà vẫn phát triển kinh tế - xã hội, kích cầu du lịch.

Ông Nguyễn Kim Toản - chuyên gia quy hoạch đô thị, đơn vị vận hành du lịch cho biết khi tổ chức sự kiện hiện nay ở các phố đi bộ cần đưa vào quy hoạch cụ thể ngay từ khi mở ra tuyến phố đó. Tất cả các hoạt động của tuyến phố đều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM nên cần tính toán, cân nhắc khi cấp phép.

Mới đây, Chủ tịch UBND TP.HCM đã ra chỉ đạo sẽ tổ chức sự kiện có chọn lọc trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, không tổ chức trên đường Lê Lợi là hoàn toàn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Vậy tổ chức sự kiện làm sao kích cầu cho nền kinh tế tại chỗ thì nên ủng hộ triển khai, song nếu chính sự kiện đó làm giảm đi nguồn thu tại vị trí đó cần coi lại. Tóm lại, cần có sự quản lý, tổ chức có chọn lọc, có "cân đo đong đếm" để tổ chức hạn chế, tránh hy sinh nhiều tuyến đường khác để làm sự kiện.