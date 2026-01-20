TP.HCM lắp 6 màn hình LED tại phố đi bộ Nguyễn Huệ xem U23 Việt Nam 20/01/2026 16:38

(PLO)- Để phục vụ người dân và du khách cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam, TP.HCM đã lắp đặt 6 màn hình LED cỡ lớn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, sẵn sàng phát sóng trận bán kết tối 20-1.

Ngày 20-1, TP.HCM tổ chức lắp đặt 6 màn hình LED cỡ lớn tại khu vực trung tâm nhằm phục vụ người dân, du khách theo dõi và cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu trận bán kết tối nay.

Ngày 20-1, các đơn vị thi công khẩn trương lắp đặt màn hình LED cỡ lớn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: XUÂN MINH

Theo ghi nhận sáng cùng ngày, các đơn vị thi công đã có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để hoàn thiện những công đoạn cuối như đấu nối đường dây, kiểm tra tín hiệu và gia cố an toàn hệ thống màn hình.

Một nhân viên kỹ thuật cho biết ngay sau khi UBND TP.HCM chấp thuận đề xuất, trong đêm 19-1, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai để kịp tiến độ phục vụ người hâm mộ.

Sáu màn hình LED cỡ lớn được lắp đặt tại khu vực trung tâm TP.HCM nhằm tạo không gian chung cho người hâm mộ. Ảnh: XUÂN MINH

Theo đó, 6 màn hình LED được lắp dọc tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, đoạn từ ngã tư Tôn Đức Thắng đến ngã tư Lê Lợi. Toàn bộ kinh phí thực hiện theo hình thức xã hội hóa do doanh nghiệp tài trợ.

Công tác lắp đặt được triển khai khẩn trương, bảo đảm tiến độ và an toàn kỹ thuật. Ảnh: XUÂN MINH

Hệ thống màn hình LED tại phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ phát sóng trận bán kết U23 Việt Nam – U23 Trung Quốc, cùng các trận tranh hạng ba và chung kết, bắt đầu từ 20 giờ 30 tối nay. Hệ thống này sẽ phục vụ người dân xuyên suốt đến khi kết thúc trận đấu.