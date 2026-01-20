TP.HCM lắp 6 màn hình LED tại phố đi bộ Nguyễn Huệ xem U23 Việt Nam

Ngày 20-1, TP.HCM tổ chức lắp đặt 6 màn hình LED cỡ lớn tại khu vực trung tâm nhằm phục vụ người dân, du khách theo dõi và cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu trận bán kết tối nay.
Theo ghi nhận sáng cùng ngày, các đơn vị thi công đã có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để hoàn thiện những công đoạn cuối như đấu nối đường dây, kiểm tra tín hiệu và gia cố an toàn hệ thống màn hình.
Một nhân viên kỹ thuật cho biết ngay sau khi UBND TP.HCM chấp thuận đề xuất, trong đêm 19-1, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai để kịp tiến độ phục vụ người hâm mộ.
Theo đó, 6 màn hình LED được lắp dọc tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, đoạn từ ngã tư Tôn Đức Thắng đến ngã tư Lê Lợi. Toàn bộ kinh phí thực hiện theo hình thức xã hội hóa do doanh nghiệp tài trợ.
Hệ thống màn hình LED tại phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ phát sóng trận bán kết U23 Việt Nam – U23 Trung Quốc, cùng các trận tranh hạng ba và chung kết, bắt đầu từ 20 giờ 30 tối nay. Hệ thống này sẽ phục vụ người dân xuyên suốt đến khi kết thúc trận đấu.