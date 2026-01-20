Công an phường bắt nhanh 2 nghi phạm cướp giật trong 40 phút 20/01/2026 13:33

(PLO)- Chỉ sau khoảng 40 phút tiếp nhận tin báo, Công an phường Long Phước (TP.HCM) đã truy bắt thành công hai nghi can cướp giật tài sản, thu hồi điện thoại và trả lại cho người bị hại.

Ngày 20-1, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan lập hồ sơ, lấy lời khai hai nghi can thực hiện vụ cướp giật điện thoại của người dân tại hẻm 206 đường Long Thuận, TP.HCM.

Công an phường bắt nhanh hai nghi phạm cướp giật trong 40 phút. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 10 phút ngày 17-1, Công an phường Long Phước tiếp nhận tin báo của em học sinh có tên Gia Phát (sinh năm 2010) về việc bị hai người lạ mặt áp sát, cướp giật điện thoại khi đang lưu thông tại hẻm 206 đường Long Thuận.

Ngay sau đó, Ban Chỉ huy Công an phường Long Phước đã chỉ đạo lực lượng khẩn trương truy xét, triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm đối tượng gây án. Với tinh thần quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm, đến khoảng 16 giờ 50 phút cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng liên quan, đồng thời thu hồi tài sản và trao trả cho người bị hại.

Sau vụ việc, em Gia Phát đã gửi thư cảm ơn Công an TP.HCM và Công an phường Long Phước, bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự nhanh chóng và tận tụy của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình xử lý vụ việc.

Công an phường Long Phước cho biết, thời điểm cận Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm đường phố có thể diễn biến phức tạp. Người dân cần nâng cao cảnh giác, hạn chế sử dụng điện thoại di động, đeo trang sức có giá trị khi tham gia giao thông; chủ động quan sát xung quanh và nhanh chóng trình báo cơ quan công an khi xảy ra sự cố để được hỗ trợ kịp thời.