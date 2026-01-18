CSGT khống chế nam thanh niên có biểu hiện bất thường, kiểm tra nhanh phát hiện ma tuý 18/01/2026 20:14

(PLO)- Tổ công tác của CSGT phát hiện nam thanh niên chạy xe máy có biểu hiện bất thường nên ra hiệu dừng kiểm tra. Lúc làm việc, người này bỏ xe chạy bộ nhưng nhanh chóng bị CSGT khống chế, qua kiểm tra phát hiện ma túy đá.

Ngày 18-1, Trạm CSGT Tây Bắc, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM cho biết tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT Tây Bắc vừa phát hiện nam thanh niên có biểu hiện say xỉn, nghi tàng trữ ma túy khi đang điều khiển xe máy trên địa bàn xã Bình Mỹ.

CSGT phát hiện trong túi đen đeo chéo có 2 túi nilon ( ﻿một nhỏ, một lớn) có chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma tuý đá. Ảnh: CA

Theo đó, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, tổ công tác tuần tra trên tuyến đường Võ Văn Bích. Khi đến trước số 258 Võ Văn Bích (ấp 15, xã Bình Mỹ, TP.HCM), lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển số 61H1-481… có dấu hiệu bất thường nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, người này không xuất trình được giấy phép lái xe, có biểu hiện lo sợ. Trong lúc làm việc, nam thanh niên bất ngờ bỏ chạy bộ khoảng 100 m nhưng nhanh chóng bị tổ công tác khống chế.

CSGT phát hiện dụng cụ nghi sử dụng ma tuý và hai túi nilon tinh thể màu trắng. Ảnh: CA

Kiểm tra trên người và phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trong túi màu đen có dụng cụ nghi dùng để sử dụng ma túy và hai túi nilon (một lớn, một nhỏ) chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá.

NPB (38 tuổi, quê Đồng Tháp, đứng giữa) tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Bước đầu, nam thanh niên khai tên NPB (38 tuổi, quê Đồng Tháp), kết quả test nhanh cho thấy B dương tính với chất ma tuý. Làm việc với cơ quan chức năng, B thừa nhận vừa sử dụng ma tuý, đồng thời thừa nhận 2 túi nilon bị tổ công tác phát hiện là ma tuý mua từ một người không rõ lai lịch.

Ngay sau đó, tổ công tác đã phối hợp Công an xã Bình Mỹ đưa nam thanh niên cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.