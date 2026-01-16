Tuần tra tại chợ đầu mối Thủ Đức, công an phát hiện 1 trường hợp dương tính ma tuý 16/01/2026 22:04

(PLO)- Trong quá trình tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn và kiểm tra ma tuý tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, lực lượng công an phát hiện một trường hợp dương tính với ma tuý, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Tối 16-1, Công an phường Tam Bình, TP.HCM phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM tổ chức tuần tra, kiểm soát chuyên đề nồng độ cồn và kiểm tra ma tuý tại khu vực chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, các tổ công tác triển khai kiểm tra nhiều trường hợp là tài xế vận chuyển hàng hoá và nhân viên bốc xếp đang hoạt động trong khu vực chợ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một trường hợp dương tính với chất ma tuý và lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp với Công an phường Tam Bình kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế ra vào chợ đầu mối nông sản Thủ Đức tối 16-1. Ảnh: PHẠM HẢI

Khoảng 20 giờ 8 phút, tổ công tác phát hiện NHH (33 tuổi, ngụ phường Cô Giang, TP.HCM) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Kết quả test nhanh cho thấy H dương tính với MET (ma tuý đá).

Bước đầu làm việc, H khai đã sử dụng ma tuý đá trước đó vài ngày. Người này cho biết xuống khu vực chợ đầu mối nông sản Thủ Đức làm vựa cho người quen và thừa nhận chỉ thỉnh thoảng mới sử dụng chất cấm.

Một trường hợp có kết quả que test nhanh hiển thị dương tính với ma tuý trong quá trình kiểm tra tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Ảnh: PHẠM HẢI

Sau đó, tổ công tác đã mời H về trụ sở Công an phường Tam Bình để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

Cũng trong tối cùng ngày, các tổ công tác tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với nhiều tài xế điều khiển phương tiện ra vào khu vực chợ.

Trao đổi với PLO, anh Hoàng Hùng Cường, công nhân bốc xếp tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, cho biết anh đồng tình với việc lực lượng chức năng thường xuyên, định kỳ tổ chức kiểm tra.

Theo anh Cường, hoạt động này góp phần bảo đảm an ninh trật tự, giúp môi trường làm việc trong khu vực chợ an toàn, lành mạnh hơn.

“Bản thân tôi và nhiều người lao động ở đây đều mong muốn được làm việc trong môi trường sạch về an ninh trật tự, để yên tâm mưu sinh”- anh Cường nói.

Hoạt động kiểm tra được triển khai trong cao điểm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại khu vực chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Ảnh: PHẠM HẢI

Hoạt động kiểm tra nằm trong cao điểm kiểm tra hành chính, kiểm tra chất ma tuý trong cơ thể đối với đội ngũ bốc xếp hàng hoá; đồng thời kiểm tra nồng độ cồn, chất ma tuý đối với các tài xế vận chuyển hàng ra vào chợ. Qua đó, phòng ngừa vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.