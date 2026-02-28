Kho nệm mút hàng trăm mét vuông cháy dữ dội nhiều giờ ở xã Củ Chi 28/02/2026 18:03

(PLO)- Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị liên quan tích cực dập lửa trong vụ cháy kho nệm mút rộng hàng trăm mét vuông ở xã Củ Chi.

Chiều 28-2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, tích cực dập lửa tại một kho nệm trên địa bàn xã Củ Chi (huyện Củ Chi cũ).

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 15 giờ cùng ngày, khói lửa bất ngờ bùng phát từ kho nệm mút tại ấp Bến Đò 1, nằm trong hẻm gần đường Lê Thị Ngót, cách Khu Công nghiệp Tân Phú Trung không xa.

Khói lửa bốc lên từ đám cháy kho nệm mút ở xã Củ Chi. Ảnh: Hữu Tâm

Phát hiện đám cháy, người dân khu vực xung quanh hô hoán, dùng các phương tiện tại chỗ tiếp cận khống chế hỏa hoạn nhưng bất thành.

Do bên trong kho chứa các vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên dữ dội, tạo thành cột khói đen cao hàng trăm mét, đứng từ xa vẫn có thể nhìn thấy. Sức nóng tỏa ra kèm mùi khét lẹt khiến nhiều người dân lân cận hoảng hốt di chuyển đồ đạc để tránh cháy lan.

Đám cháy xuất phát từ khu vực kho nệm mút. Ảnh: Hữu Tâm

Nhận tin báo, Phòng PC07 Công an TP.HCM đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lực lượng chuyên nghiệp chia thành nhiều hướng phun vòi rồng để cô lập đám cháy, ngăn không cho lửa lan rộng sang các khu vực xung quanh.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, phối hợp khống chế đám cháy. Ảnh: Hữu Tâm

Trao đổi với PV, đại diện UBND xã Củ Chi (huyện Củ Chi cũ) cho biết, bước đầu vụ cháy không có thiệt hại về người. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, công tác dập lửa vẫn đang được lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện.

Hiện nguyên nhân và mức độ thiệt hại của vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.