Tìm thấy thi thể hai thiếu niên đuối nước dưới kênh Tàu Hủ 25/02/2026 10:20

(PLO)- Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể hai thiếu niên đuối nước dưới kênh Tàu Hủ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Ngày 25-2, Công an phường Sài Gòn (quận 1 cũ), TP.HCM, đã hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể NGB (15 tuổi) và LAH (14 tuổi) cho gia đình lo hậu sự.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể hai nạn nhân. Ảnh: HỮU TÂM

Trước đó, vào lúc hơn 18 giờ ngày 23-2, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM tiếp nhận thông tin có người đuối nước tại khu vực kênh Tàu Hủ, đoạn qua phường Sài Gòn.

Ngay sau đó, PC07 đã điều động ca nô cùng gần 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Tại thời điểm tiếp cận, khu vực kênh Tàu Hủ có ánh sáng hạn chế, dòng nước chảy xiết và tầm nhìn dưới mặt nước rất thấp, gây khó khăn trong tìm kiếm. Các chiến sĩ cứu hộ đã thay phiên nhau lặn dưới dòng nước chảy xiết để rà soát vị trí các nạn nhân.

Sau hơn một giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của NGB và LAH. Thi thể các nạn nhân sau đó được bàn giao cho Công an địa phương để thực hiện các bước nghiệp vụ. Nguyên nhân ban đầu được xác định do đuối nước.

Đến ngày 25-2, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng đã bàn giao hai thiếu niên cho người thân để đưa về tổ chức tang lễ.