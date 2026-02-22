Bắt khẩn cấp 2 người dùng xẻng đuổi đánh du khách ở Vũng Tàu 22/02/2026 17:00

(PLO)- Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp 2 người dùng xẻng đuổi đánh du khách ở Vũng Tàu do mâu thuẫn trong việc đậu xe ô tô vào ngày mùng năm Tết vừa qua.

Chiều 22-2, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT vừa thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Trần Quốc Vũ (49 tuổi) và Đào Năng Nghĩa (29 tuổi, cùng ngụ phường Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, khoảng 10 giờ 20 ngày 21-2, Công an phường Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) tiếp nhận tin báo về vụ việc đánh nhau tại khu vực đối diện một quán ăn trên địa bàn. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ngăn chặn và mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp với Vũ và Nghĩa để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CA

Qua xác minh, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong việc đậu xe ô tô. Sau khi lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra xô xát. Nhóm của Vũ đã sử dụng hung khí là xẻng cán gỗ, lưỡi sắt và ghế để đuổi đánh du khách, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư.

Cơ quan Công an đã triệu tập các cá nhân liên quan gồm: Đặng Trần Quốc Vũ, Đào Năng Nghĩa và Đặng Trần Bảo Nghi (26 tuổi). Đây là nhóm người được xác định đã có hành vi hung hãn tấn công du khách vào ngày mùng năm Tết vừa qua.

Xẻng sắt mà nhóm Vũ sử dụng để đuổi đánh du khách. Ảnh: CA

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng cá nhân để xử lý nghiêm. Công an TP.HCM khẳng định sẽ kiên quyết xử lý triệt để các hành vi coi thường pháp luật, dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi có phát sinh mâu thuẫn trong sinh hoạt hoặc giao thông cần bình tĩnh giải quyết trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Việc tụ tập đánh nhau, sử dụng hung khí gây rối nơi công cộng sẽ bị xử lý hình sự nghiêm khắc.

Lực lượng Công an TP.HCM đề nghị người dân khi phát hiện các hành vi gây rối, sử dụng bạo lực cần kịp thời báo tin cho cơ quan Công an nơi gần nhất để can thiệp kịp thời.