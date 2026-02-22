Công an TP.HCM thông tin vụ dùng xẻng rượt đánh du khách ở Vũng Tàu 22/02/2026 16:31

(PLO)- Công an TP.HCM vừa thông tin vụ việc nhóm người dùng xẻng rượt đánh du khách xuất phát từ mâu thuẫn đậu xe ô tô xảy ra tại địa bàn phường Vũng Tàu.

Ngày 22-2, Công an TP.HCM cho biết, Công an phường Vũng Tàu đã triệu tập Đặng Trần Quốc Vũ (49 tuổi), Đặng Trần Bảo Nghi (26 tuổi) và Đào Năng Nghĩa (29 tuổi), cùng ngụ phường Vũng Tàu, TP Vũng Tàu để điều tra vụ nhóm người dùng xẻng, ghế đuổi đánh nhau gây náo loạn trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 10 giờ 20 phút ngày 21-2, Công an phường Vũng Tàu, TP.HCM tiếp nhận tin báo của người dân về vụ đánh nhau xảy ra trên địa bàn. Ngay sau khi nhận tin, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kịp thời ngăn chặn, ổn định tình hình và mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Nghĩa, Vũ và Nghi tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong việc đậu xe ô tô tại khu vực đối diện một quán ăn. Hai bên lời qua tiếng lại, sau đó xảy ra xô xát. Trong lúc căng thẳng, một số người đã sử dụng hung khí gồm xẻng cán bằng gỗ, có lưỡi sắt và dùng tay đánh nhau, xô đẩy, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến khu dân cư.

Qua truy xét, cơ quan công an đã triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc, gồm Vũ, Nghi và Nghĩa để phục vụ điều tra, xử lý.

Chiếc xẻng mà nhóm ông Vũ dùng để đuổi đánh người. Ảnh: CA

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi và vai trò của từng người để xử lý theo quy định.

Công an TP Vũng Tàu khuyến cáo người dân khi phát sinh mâu thuẫn trong sinh hoạt, kinh doanh hoặc giao thông cần bình tĩnh, giải quyết trên tinh thần thượng tôn pháp luật; việc sử dụng hung khí, tụ tập đánh nhau có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Công an lấy lời khai với người liên quan để điều tra. Ảnh: CA

Khi phát hiện hành vi gây rối trật tự công cộng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được xử lý. Lực lượng công an cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.