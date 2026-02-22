Công an TP.HCM thông tin vụ dùng xẻng rượt đánh du khách ở Vũng Tàu

Ngày 22-2, Công an TP.HCM cho biết, Công an phường Vũng Tàu đã triệu tập Đặng Trần Quốc Vũ (49 tuổi), Đặng Trần Bảo Nghi (26 tuổi) và Đào Năng Nghĩa (29 tuổi), cùng ngụ phường Vũng Tàu, TP Vũng Tàu để điều tra vụ nhóm người dùng xẻng, ghế đuổi đánh nhau gây náo loạn trên địa bàn.
Trước đó, khoảng 10 giờ 20 phút ngày 21-2, Công an phường Vũng Tàu, TP.HCM tiếp nhận tin báo của người dân về vụ đánh nhau xảy ra trên địa bàn. Ngay sau khi nhận tin, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kịp thời ngăn chặn, ổn định tình hình và mời những người liên quan về trụ sở làm việc.
Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong việc đậu xe ô tô tại khu vực đối diện một quán ăn. Hai bên lời qua tiếng lại, sau đó xảy ra xô xát. Trong lúc căng thẳng, một số người đã sử dụng hung khí gồm xẻng cán bằng gỗ, có lưỡi sắt và dùng tay đánh nhau, xô đẩy, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến khu dân cư.
Qua truy xét, cơ quan công an đã triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc, gồm Vũ, Nghi và Nghĩa để phục vụ điều tra, xử lý.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi và vai trò của từng người để xử lý theo quy định.
Công an TP Vũng Tàu khuyến cáo người dân khi phát sinh mâu thuẫn trong sinh hoạt, kinh doanh hoặc giao thông cần bình tĩnh, giải quyết trên tinh thần thượng tôn pháp luật; việc sử dụng hung khí, tụ tập đánh nhau có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng.
Khi phát hiện hành vi gây rối trật tự công cộng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được xử lý. Lực lượng công an cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
Sáng 21-2 (mùng 5 Tết), một nhóm du khách gồm năm người lớn và một trẻ em từ Đồng Nai đi ô tô đến khu vực đường Trần Phú, TP Vũng Tàu để tìm quán cà phê giải khát, ngắm biển. Theo trình bày của người trong nhóm, khi dừng xe tại lề đường, sát một khu đất trống, họ cử người vào quán cà phê gần đó hỏi còn chỗ hay không.
Trong lúc này, người đàn ông tại quán cơm niêu đối diện (số 98 Trần Phú) yêu cầu không được đỗ xe, dẫn đến tranh cãi giữa hai bên. Diễn biến sau đó trở nên căng thẳng khi người đàn ông được cho là cầm ghế lao tới, có hành vi đánh và đạp một phụ nữ trong nhóm nhưng được can ngăn. Tiếp đó, người này tiếp cận một thanh niên đang cầm viên gạch, thách thức đánh vào đầu mình, song không xảy ra va chạm.
Theo phản ánh, người đàn ông sau đó quay lại quán, cầm xẻng trở ra rượt đuổi nhóm du khách, khiến một thanh niên bị sưng mặt, bầm tím. Vụ việc gây chú ý tại khu vực đông người qua lại trong dịp Tết.