Công an điều tra vụ người nước ngoài tử vong trong khách sạn ở TP.HCM 20/02/2026 14:55

(PLO)- Công an TP.HCM điều tra vụ một người nước ngoài tử vong bất thường tại khách sạn trong hẻm đường Quang Trung, phường Hạnh Thông Tây.

Ngày 20-2, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Hạnh Thông Tây (quận Gò Vấp cũ) phong tỏa hiện trường, điều tra vụ một người đàn ông quốc tịch nước ngoài tử vong trong khách sạn.

Thi thể người đàn ông sau đó được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra. Ảnh: Hữu Tâm

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, nhân viên một khách sạn trong hẻm đường Quang Trung, phường Hạnh Thông Tây đi kiểm tra phòng thì phát hiện một nam du khách đã tử vong. Sự việc ngay sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Ghi nhận tại hiện trường vào trưa 20-2 cho thấy nhiều xe công vụ cùng lực lượng công an túc trực phía trước khách sạn. Lối ra vào sảnh chính được phong tỏa tạm thời để phục vụ khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Đến hơn 12 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.