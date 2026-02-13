Công an TP.HCM thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ lý lịch tư pháp 13/02/2026 19:44

(PLO)- Từ ngày 23-2-2026, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lý lịch tư pháp của Công an TP.HCM tại khu vực quận 1 cũ sẽ chuyển về địa chỉ mới để phục vụ người dân.

Ngày 13-2, Công an TP.HCM đã có thông báo chính thức về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận và trả kết quả lý lịch tư pháp của đơn vị này để người dân và các tổ chức tiện liên hệ công tác.

Công an TP.HCM có thông báo về việc thay đổi địa điểm của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lý lịch tư pháp. Ảnh: CA

Theo thông báo, kể từ ngày 23-2-2026, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lý lịch tư pháp của Công an TP.HCM tại địa chỉ số 258 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM (quận 1 cũ) được chuyển đến địa chỉ mới.

Địa điểm mới tọa lạc tại: Số 161 đường Nguyễn Du, phường Bến Thành, TP.HCM (quận 1 cũ). Người dân có thể liên hệ qua các số điện thoại: 0693.187.118 và 0693.187.117 để được hướng dẫn chi tiết.