Công an TP.HCM thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ lý lịch tư pháp

Ngày 13-2, Công an TP.HCM đã có thông báo chính thức về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận và trả kết quả lý lịch tư pháp của đơn vị này để người dân và các tổ chức tiện liên hệ công tác.
Theo thông báo, kể từ ngày 23-2-2026, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lý lịch tư pháp của Công an TP.HCM tại địa chỉ số 258 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM (quận 1 cũ) được chuyển đến địa chỉ mới.
Địa điểm mới tọa lạc tại: Số 161 đường Nguyễn Du, phường Bến Thành, TP.HCM (quận 1 cũ). Người dân có thể liên hệ qua các số điện thoại: 0693.187.118 và 0693.187.117 để được hướng dẫn chi tiết.
Ba địa chỉ tiếp nhận hồ sơ lý lịch tư pháp
Bên cạnh việc thay đổi địa điểm tại khu vực trung tâm, Công an TP.HCM thông tin thêm Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lý lịch tư pháp sẽ duy trì hoạt động tại ba cơ sở để tạo thuận lợi cho người dân tại các khu vực khác nhau:
Cơ sở 1: Số 161 đường Nguyễn Du, phường Bến Thành, TP.HCM; số điện thoại: 0693.187.118 và 0693.187.117.
Cơ sở 2: Số 681 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương cũ, nay thuộc TP.HCM); số điện thoại: 0693.509.231.
Cơ sở 3: Số 04 đường Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc TP.HCM); số điện thoại: 0254.351.5555.