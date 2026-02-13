5 người trong đường dây sản xuất nước mắm, hạt nêm, bột giặt giả bị bắt 13/02/2026 09:41

(PLO)- Công an TP.HCM đồng loạt đột kích nhiều địa điểm, bắt giữ nhóm người trong đường dây chuyên sản xuất bột ngọt, nước mắm, hạt nêm, bột giặt giả để trục lợi bất chính.

Ngày 13-2, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá thành công đường dây chuyên sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác.

Công an lập hồ sơ, sàng lọc làm rõ vai trò của những người liên quan. Ảnh: CA

Đây là thành tích nằm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng Phòng PC03 Công an TP.HCM phối hợp với công an các phường Bình Dương, Thuận Giao, Bình Hòa, Bình Cơ đồng loạt kiểm tra hành chính nơi ở của năm người. Những người này gồm Đinh Văn Thành (46 tuổi), Trịnh Văn Luận (37 tuổi), Nguyễn Ngọc Quang (39 tuổi), Hồ Công Thuyến (42 tuổi) và Đinh Văn Thân (40 tuổi).

Số lượng lớn hàng hóa làm giả bị thu giữ. Ảnh: CA

Tại các điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhóm này có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là bột ngọt, hạt nêm, nước mắm và bột giặt.

Tang vật thu giữ tại hiện trường có 948 bịch bột ngọt, 367 bịch hạt nêm, 592 chai nước mắm loại 900 ml và 130 bịch bột giặt thành phẩm. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ ba máy ép nhiệt, bốn cân điện tử cùng lượng lớn nguyên liệu để làm giả.

Nhóm này sản xuất bột giặt, bột ngọt, hạt nêm giả số lượng lớn. Ảnh: CA

Cụ thể, nguyên liệu chưa đóng gói gồm 975 kg bột ngọt hiệu Fufeng, 125 kg hạt nêm hiệu Bếp Đỏ, 540 kg bột giặt Pano, 365 kg bột giặt Vì Dân, 1.545 chai nước mắm không nhãn hiệu và 1.600 bao bì giả các loại.

Tại cơ quan công an, các thành viên trong đường dây thừa nhận biết hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là vi phạm pháp luật nhưng vì lợi nhuận nên vẫn bất chấp sức khỏe người tiêu dùng. Các mặt hàng giả được đưa đi tiêu thụ tại các tiệm tạp hóa trên địa bàn.

Công an xác định số hàng hóa bị làm giả được đưa đi tiêu thụ tại các tiệm tạp hóa trên địa bàn. Ảnh: CA

Đáng chú ý, Đinh Văn Thân khai nhận từ đầu năm 2025 đến nay đã bán ra thị trường hàng chục tấn nguyên liệu không đảm bảo chất lượng. Thân cũng là đầu mối cung cấp bao bì giả các thương hiệu bột ngọt, hạt nêm, nước mắm cho các nhóm làm giả khác.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý những người này theo quy định.