Sập nhà ven sông ở đường Dương Bá Trạc, 2 mẹ con nhập viện cấp cứu 09/02/2026 14:49

(PLO)- Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt triển khai cứu nạn cứu hộ và hỗ trợ người dân thu gom tài sản sau vụ sập nhà ven sông tại đường Dương Bá Trạc.

Ngày 9-2, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 8 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM) cho biết đơn vị vừa phối hợp xử lý hiện trường vụ sập nhà dân ven sông khiến hai người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 15 giờ 53 ngày 8-2, Trung tâm Chỉ huy 114 nhận tin báo về vụ cứu nạn, cứu hộ do sập nhà dân ven sông tại khu vực Phường Chánh Hưng (quận 8 cũ). Đội CC&CNCH Khu vực 8 đã điều động hai xe chuyên dụng cùng 14 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Lê Minh Hải, Phó Đội trưởng chỉ huy, nhanh chóng đến hiện trường.

Căn nhà bị sập xuống sông. Ảnh: CA

Đến 16 giờ 12 cùng ngày, lực lượng chức năng có mặt tại phía sau nhà số 23/1/121C đường Dương Bá Trạc. Tại hiện trường, căn nhà có kết cấu tường gạch, mái tôn, sàn gỗ đã bị sụp đổ hoàn toàn xuống nước với diện tích khoảng 23 m2 (5,7m\ 4m2). Nhiều vật dụng sinh hoạt gia đình bị cuốn trôi và chìm dưới nước, gây nguy hiểm cho khu vực xung quanh.

Thời điểm xảy ra sự cố, trong nhà có ba người gồm bà Phương và hai con trai. Vụ việc khiến bà Phương và anh Khang bị các cấu kiện xây dựng đè trúng gây thương tích. Người dân địa phương đã nhanh chóng hỗ trợ đưa hai nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện gần nhất.

Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai lực lượng đảm bảo an toàn khu vực ven sông. Ảnh: CA

Lực lượng chuyên nghiệp đã triển khai phương án bảo đảm an toàn khu vực ven sông, sử dụng các thiết bị chuyên dụng như áo phao, dây cứu nạn và phao tròn để tiếp cận khu vực sụp đổ. Các chiến sĩ cũng hỗ trợ gia đình bảo vệ và thu hồi một số tài sản còn giá trị chìm dưới nước, đồng thời chốt chặn tại các vị trí xung yếu có nguy cơ tiếp tục sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân sinh sống ven sông, kênh rạch cần thường xuyên kiểm tra hiện trạng nền móng, vách tường và sàn gỗ để kịp thời phát hiện các dấu hiệu sụt lún, tránh tai nạn đáng tiếc.