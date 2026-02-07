Cháy tòa nhà 5 tầng ở phường Cầu Ông Lãnh 07/02/2026 10:56

(PLO)- Khói lửa bất ngờ bùng phát tại một tòa nhà 5 tầng đang sửa chữa trên đường Hồ Hảo Hớn, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM, khói đen cuồn cuộn bao trùm khu vực.

Khoảng 8 giờ sáng ngày 7-2, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ khu vực tầng cao của tòa nhà 5 tầng trên đường Hồ Hảo Hớn, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM, cách chợ Bến Thành khoảng 1,5 km (quận 1 cũ).

Tòa nhà này trước đây kinh doanh dịch vụ lưu trú và ăn uống, thời điểm xảy ra cháy đang đóng cửa để sửa chữa.

Khói lửa bốc lên từ căn nhà năm tầng. Ảnh: Hữu Tâm

Ngọn lửa bùng phát nhanh, khói đen dày đặc lan rộng ra khu dân cư xung quanh. Phát hiện sự cố, nhiều hộ dân sống liền kề đã hô hoán, di tản người và tài sản ra khỏi các công trình lân cận để đảm bảo an toàn.

Khu vực xảy ra cháy nằm trên tuyến đường đông đúc, tập trung nhiều khách sạn, quán ăn và chi nhánh ngân hàng nên sự việc khiến không ít người dân lo lắng.

Sống gần hiện trường, một người đàn ông cho biết thời điểm xảy ra cháy, lửa bùng lên dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ nghi do chập điện.

Do khu vực cháy nằm ở vị trí trên cao, bên dưới lại có giàn giáo và lưới che công trình đang sửa chữa nên việc tiếp cận ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại trong vụ cháy đang được điều tra. Ảnh: Hữu Tâm

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Cảnh sát triển khai thang chữa cháy cao hơn 10 m, phun nước từ trên xuống để khống chế ngọn lửa và ngăn cháy lan.

Sau khoảng 15 phút triển khai chữa cháy, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thương vong về người.