Video hủy nổ quả bom tại hồ chứa nước đang thi công 06/02/2026 18:56

(PLO)- Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk cho hủy nổ thành công quả bom được phát hiện tại công trình hồ chứa nước Yên Ngựa.

Ngày 6-2, thông tin từ UBND xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk cho biết Ban Chỉ huy quân sự xã phối hợp Ban Công binh, Phòng Tham mưu- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức hủy nổ an toàn quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

Quả bom tại hồ chứa nước Yên Ngựa đã được hủy nổ. Ảnh: N.D

Trước đó, sáng 3-2, anh ĐHD (35 tuổi, ngụ xã Ea Ning) lái xe tải đến công trình hồ chứa nước Yên Ngựa (xã Ea Ning) để làm việc.

Tại đây, công nhân dùng máy múc múc đất, đổ lên xe tải của anh D để chở đi nơi khác. Trong quá trình đó, anh D phát hiện trong đất có lẫn một quả bom dài khoảng 1 m, đường kính 25-30 cm nên trình báo cơ quan chức năng.

Video lực lượng chức năng hủy nổ quả bom

Ban Chỉ huy quân sự xã Ea Ning bố trí lực lượng bảo vệ hiện trường, không cho người dân đến khu vực có bom.

Theo cơ quan chức năng, đây là quả bom còn sót lại từ chiến tranh đã bị hoen rỉ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nhưng đã được phát hiện, xử lý kịp thời.