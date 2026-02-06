Video hủy nổ quả bom tại hồ chứa nước đang thi công

Ngày 6-2, thông tin từ UBND xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk cho biết Ban Chỉ huy quân sự xã phối hợp Ban Công binh, Phòng Tham mưu- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức hủy nổ an toàn quả bom còn sót lại sau chiến tranh.
Trước đó, sáng 3-2, anh ĐHD (35 tuổi, ngụ xã Ea Ning) lái xe tải đến công trình hồ chứa nước Yên Ngựa (xã Ea Ning) để làm việc.
Tại đây, công nhân dùng máy múc múc đất, đổ lên xe tải của anh D để chở đi nơi khác. Trong quá trình đó, anh D phát hiện trong đất có lẫn một quả bom dài khoảng 1 m, đường kính 25-30 cm nên trình báo cơ quan chức năng.
Ban Chỉ huy quân sự xã Ea Ning bố trí lực lượng bảo vệ hiện trường, không cho người dân đến khu vực có bom.
Theo cơ quan chức năng, đây là quả bom còn sót lại từ chiến tranh đã bị hoen rỉ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nhưng đã được phát hiện, xử lý kịp thời.