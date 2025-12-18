Phát hiện quả bom chứa 87 kg thuốc nổ gần chợ và bến xe 18/12/2025 13:15

(PLO)- Sau các đợt lũ lớn, một quả bom MK82 chứa 87 kg thuốc nổ đã lộ thiên ngay khu vực trung tâm xã Nam Đông (TP Huế), cách chợ và bến xe chưa đầy 50 m.

Ngày 18-12, UBND xã Nam Đông (TP Huế) cho biết, Đội đa nhiệm thuộc dự án NPA tại Huế vừa xử lý, di dời an toàn một quả bom lớn được phát hiện trên địa bàn xã.

Đội đa nhiệm thuộc dự án NPA tại Huế xử lý quả bom để di dời về vị trí hủy nổ tập trung. Ảnh: NPA

Trước đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nam Đông nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện một vật thể nghi là bom tại khu vực sông Tả Trạch.

Vật liệu nổ này được người dân phát hiện trong quá trình đánh bắt cá. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do các đợt lũ lớn vừa qua đã làm xói mòn đất, khiến quả bom lộ thiên.

Đáng chú ý, vị trí phát hiện quả bom nằm phía sau chợ Nam Đông, cách chợ khoảng 50 m và cách bến xe xã Nam Đông 30 m. Đây là khu vực trung tâm xã, có nhiều người sinh sống.

Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, Đội đa nhiệm NPA Huế đã tiến hành kiểm tra kỹ thuật. Vật nổ được xác định là bom MK82-500LB, có trọng lượng 227 kg và chứa hơn 87 kg thuốc nổ.

Đây là loại bom có sức công phá lớn, bán kính sát thương rộng và tạo ra mảnh văng dày khi phát nổ. Qua kiểm tra, ngòi nổ đầu M904 của bom đã bị gãy, ngòi nổ đuôi không có, đủ điều kiện an toàn để di chuyển.

Hiện quả bom đã được lực lượng chức năng di chuyển về bãi hủy nổ tập trung của NPA tại phường Phong Dinh (TP Huế) để chờ xử lý theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người dân địa phương.