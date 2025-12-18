Phát hiện 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường biển 18/12/2025 11:15

(PLO)- Ba người Trung Quốc đang di chuyển vào sâu nội địa của Việt Nam thì bị công an phát hiện.

Ngày 18-12, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang làm rõ một nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam khi đang di chuyển ở tỉnh Quảng Trị.

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị, ngày 16-12, đơn vị này phát hiện ba người quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị làm việc với nhóm người nhập cảnh trái phép.

Những người Trung Quốc trên khai đến từ các tỉnh, thành khác nhau của Trung Quốc; bị nhóm người khác dụ dỗ với thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao” nên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường biển.

Sau khi vào Việt Nam, nhóm này tiếp tục di chuyển bằng ô tô vào sâu trong nội địa; khi đi qua địa bàn tỉnh Quảng Trị thì bị lực lượng chức năng phát hiện.