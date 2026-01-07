Cảnh báo tình trạng trẻ em lao ra đường 'nhảy múa' với xe tải 07/01/2026 13:33

(PLO)- Lực lượng CSGT khuyến cáo gia đình và nhà trường cần thường xuyên nhắc nhở trẻ em việc lao ra đường "nhảy múa" với xe tải.

Ngày 7-1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị phát cảnh báo về tình trạng nhiều trẻ em lao ra đường "nhảy múa" với xe tải, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo đó, trong thời gian qua, tại một số tuyến đường gần trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xuất hiện tình trạng trẻ em đứng sát lề đường hoặc hai bên đường để vẫy tay, gọi các phương tiện giao thông đang lưu thông.

Nhiều trẻ em còn nằm xuống mặt đường để thể hiện điệu nhảy theo tiếng còi xe tải.

Hành vi tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất lớn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của trẻ em cũng như người tham gia giao thông.

​Thực tế cho thấy, trẻ em chưa có đầy đủ nhận thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Việc đứng gần lòng đường, bất ngờ vẫy tay, chạy ra sát mép đường hoặc băng qua đường không đúng nơi quy định có thể khiến người điều khiển phương tiện giật mình, phanh gấp, đánh lái đột ngột, dẫn đến va chạm, tai nạn nghiêm trọng.

Trẻ em thích thú với tiếng còi phát thành nhạc từ xe tải đi qua.

Đặc biệt, trên các tuyến đường có mật độ phương tiện cao, xe chạy với tốc độ lớn, nguy cơ xảy ra tai nạn càng cao và hậu quả thường rất nặng nề.

​Bên cạnh đó, việc trẻ em vẫy tay các phương tiện còn có thể gây mất tập trung cho người lái xe, làm rối loạn trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn liên hoàn, ảnh hưởng đến nhiều người.

​Phòng CSGT khuyến cáo, để phòng ngừa tai nạn giao thông và bảo vệ an toàn cho trẻ em, các bậc phụ huynh, gia đình và nhà trường cần thường xuyên nhắc nhở, giáo dục trẻ em không đứng chơi, tụ tập, vẫy tay, đùa nghịch sát lề đường và lòng đường.

Trẻ em tràn xuống đường khi thấy các xe tải tới gần.

Cần hướng dẫn trẻ kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Đặc biệt là cách quan sát và sang đường đúng nơi quy định; quản lý, trông coi trẻ em chặt chẽ, nhất là vào giờ cao điểm, giờ tan học.

Đối với người tham gia giao thông, cần giảm tốc độ, chú ý quan sát khi đi qua khu dân cư, khu vực gần trường học, nơi có nhiều trẻ em. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không phóng nhanh, vượt ẩu.

​An toàn giao thông cho trẻ em là trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Mỗi người hãy nâng cao ý thức, chung tay phòng ngừa tai nạn giao thông. Góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, bảo vệ tương lai của thế hệ trẻ.