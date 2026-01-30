Bị can bị công an Đồng Nai truy nã đặc biệt đã ra đầu thú ở Quảng Trị 30/01/2026 16:02

(PLO)- Công an xã Minh Hoá, tỉnh Quảng Trị, đã vận động thành công bị can bị Công an tỉnh Đồng Nai truy nã đặc biệt ra đầu thú.

Ngày 30-1, Công an xã Minh Hoá, tỉnh Quảng Trị, cho biết đã vận động thành công Đinh Văn Hiếu (42 tuổi, xã Minh Hoá) ra đầu thú khi đang bị Công an tỉnh Đồng Nai truy nã đặc biệt.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Minh Hoá đã tuyên truyền, vận động và giải thích rõ các quy định của pháp luật, chính sách khoan hồng của Nhà nước đối với người phạm tội ra đầu thú.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã đặc biệt với Đinh Văn Hiếu.

Công an xã Minh Hoá đã tác động để Đinh Văn Hiếu tự nguyện ra đầu thú theo đúng quy định.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã đặc biệt Đinh Văn Hiếu về tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ. Vụ việc xảy ra ngày 21-3-2018 tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (cũ).

Đinh Văn Hiếu ra đầu thú sau khi được công an xã vận động.

Việc vận động người bị truy nã ra đầu thú thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời phát huy hiệu quả công tác dân vận khéo, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã Minh Hoá.