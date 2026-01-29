Thấy nhà không có ai trông coi, 2 thanh niên đột nhập trộm 3 điện thoại di động 29/01/2026 12:23

(PLO)- Hai thanh niên phát hiện ngôi nhà không có người trông coi, liền đột nhập để trộm cắp tài sản.

Ngày 29-1, Công an xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị, thông tin đã nhanh chóng làm rõ và bắt giữ hai người thực hiện vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Qua điều tra, công an xác định, ngày 5-1, Phạm Văn Thông (32 tuổi, xã Phong Nha) điều khiển xe máy chở Nguyễn Văn Đô (28 tuổi, xã Phong Nha) đến khu vực đường ĐT560, xã Bố Trạch.

Phạm Văn Thông đứng ngoài cảnh giới để đồng phạm trộm cắp tài sản.

Phát hiện nhà ông Nguyễn Hữu Phê không có người trông coi, cả hai đã bàn bạc đột nhập để trộm cắp tài sản.

Hai người thống nhất Thông đứng ngoài cảnh giới, còn Đô lén lút vào nhà lấy đi ba điện thoại di động. Số tài sản này được hai người mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Nguyễn Văn Đô vào nhà người dân lấy đi ba điện thoại di động.

Từ các thông tin thu thập được, Công an xã Bố Trạch đã nhanh chóng xác định Đô và Thông là người gây ra vụ trộm. Qua làm việc, cả hai đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tiếp nhận vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Đô và Phạm Văn Thông về tội trộm cắp tài sản.

Đáng chú ý, Thông và Đô đều đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản nhưng vẫn tái phạm, thể hiện sự coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương.