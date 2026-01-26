Nam thanh niên nhắn tin thách công an 'tìm được bố' và cái kết 26/01/2026 13:41

(PLO)- Một nam thanh niên đã nhắn tin vào trang fanpage của công an xã với nội dung thách thức tìm được chủ nhân tài khoản.

Ngày 26-1, Công an xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị thông tin đã mời làm việc với một nam thanh niên khi dùng nhắn tin thách thức lực lượng công an "tìm được bố" trên mạng xã hội.

Theo đó, vừa qua, fanpage của Công an xã Phong Nha trên nền tảng Facebook nhận được một tin nhắn qua ứng dụng messenger với nội dung số căn cước công dân và tên là Hoàng Hải Nam.

Đồng thời, thách thức lực lượng công an tìm “bố Hoàng Hải Nam” với giọng điệu đùa cợt.

Đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Phong Nha đã nhanh chóng xác định thông tin số căn cước công dân, họ và tên cung cấp, tài khoản Facebook đều là thông tin ảo, không đúng chính chủ.

Sau đó, công an đã nhanh chóng mời người thực hiện hành vi này về trụ sở công an để làm việc.

Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo thẩm quyền.