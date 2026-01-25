Camera ghi lại vụ 3 người tử vong trong đêm ở Đồng Hới 25/01/2026 14:55

Ngày 25-1, Công an tỉnh Quảng Trị đang điều tra nguyên nhân vụ ba người tử vong, một người bị thương nặng trên đường Võ Nguyên Giáp ở phường Đồng Hới vào lúc rạng sáng cùng ngày.

Camera ghi lại hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 25-1, sau khi nghe tiếng động lớn, người dân phát hiện nhiều nam giới nằm trên đường Võ Nguyên Giáp nên báo cáo chính quyền địa phương.

Nhiều người có mặt tại hiện trường nhưng đều bỏ đi ngay sau đó.

Qua kiểm tra, công an xác định có ba người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Xung quanh hiện trường có xe máy bị hư hại cùng nhiều mảnh vỡ chai thủy tinh, mã tấu cùng nhiều hung khí.

Ba người tử vong tại hiện trường.

Bước đầu, công an xác định nhóm thanh thiếu niên này ở xã Bắc Trạch, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị tụ tập tại phường Đồng Hới rồi dẫn đến sự việc trên. Ba người tử vong gồm NMT, NGB (cùng 16 tuổi, đều ngụ xã Bắc Trạch) HTA (18 tuổi, ngụ phường Đồng Thuận).