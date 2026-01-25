Công an điều tra vụ 3 người tử vong trên đường ở Đồng Hới 25/01/2026 07:39

(PLO)- Cơ quan công an đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc 3 người tử vong trong đêm trên đường ở Đồng Hới.

Ngày 25-1, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ việc ba người tử vong trong đêm ở phường Đồng Hới.

Hiện trường vụ việc 3 người tử vong tại chỗ. Ảnh: MT.

Trước đó, mạng xã hội đăng tải nội dung có vụ việc ba người nằm tử vong trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Đồng Hới) gây hoang mang dư luận. Một số thông tin còn cho rằng có yếu tố đánh nhau, rượt đuổi nhau.

Theo thông tin ban đầu, tại hiện trường có ba người tử vong và một người được đưa đi cấp cứu.

Qua kiểm tra, công an xác định xung quanh hiện trường có mẫu chai thủy tinh bị vỡ, mã tấu và một số hung khí khác.

Hiện cơ quan chức năng đang xác định nguyên nhân và điều tra làm rõ vụ việc.