Truy đuổi nghi phạm, một bảo vệ rừng bị chém trọng thương 24/01/2026 13:55

(PLO)- Trong quá trình truy đuổi nghi phạm trong rừng, một người thuộc lực lượng bảo vệ rừng bị chém trọng thương.

Ngày 24-1, Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai có báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh Đồng Nai và cơ quan chức năng vụ việc chống người thi hành công vụ gây thương tích xảy ra tại Khu bảo tồn.

Theo đó, khoảng 2 giờ cùng ngày, Trạm Kiểm lâm Cơ động (thuộc Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn) phối hợp với lực lượng bảo vệ rừng cộng đồng của Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam tiến hành tuần tra rừng tại Tiểu khu 97 do trạm Kiểm lâm Bàu Điền quản lý thuộc địa phận xã Phú Lý.

Lúc này, tổ công tác phát hiện một người đàn ông đang di chuyển trong rừng có nhiều nghi vấn nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra nhưng người này bỏ chạy. Thấy vậy, lực lượng trong tổ công tác đuổi theo.

Trong quá trình bỏ chạy, người đàn ông này đã dùng dao chém, gây thương tích cho ông Trần Tuấn thuộc lực lượng Bảo vệ rừng cộng đồng. Tổ công tác tiếp tục truy đuổi và đã khống chế, bắt giữ người đàn ông.

Người đàn ông này tên Điểu Trung (51 tuổi, trú tại xã Phú Lý). Qua kiểm tra phát hiện trên người ông Điểu Trung có 14 viên đạn và 1 con dao.

Trạm Kiểm lâm Cơ động phối hợp Công an xã Phú Lý lấy lời khai và đưa ông Điểu Trung vào rừng để lấy 1 khẩu súng, bên trong nòng súng có 1 viên đạn.

Riêng ông Trần Tuấn được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai cấp cứu. Bước đầu xác định ông bị đứt mạch máu bàn tay phải, mất nhiều máu, phải phẫu thuật.