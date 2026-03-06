Mỹ tính chuyển tên lửa Patriot từ Hàn Quốc sang Trung Đông đối phó Iran 06/03/2026 21:22

(PLO)- Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang bàn bạc khả năng điều chuyển một số hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ từ Hàn Quốc sang phục vụ cuộc chiến ở Iran.

Ngày 6-3, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang thảo luận khả năng tái triển khai một số hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ đang đặt tại Hàn Quốc để sử dụng trong cuộc chiến ở Iran, theo hãng tin Reuters.

Ông Cho nói với các nghị sĩ tại một phiên điều trần của quốc hội Hàn Quốc rằng quan chức quân sự hai nước đang phối hợp chặt chẽ với nhau.

Ông xác nhận các cuộc thảo luận đang diễn ra với phía Mỹ, khi được một nghị sĩ đối lập chất vấn.

Tuy nhiên, ngoại trưởng Hàn Quốc từ chối cung cấp chi tiết và nói rằng quyết định triển khai vũ khí cũng như nhân sự quân sự sẽ được đưa ra tùy theo từng trường hợp.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun. Ảnh: YONHAP

Cuộc điều trần diễn ra sau khi truyền thông Hàn Quốc đưa tin rằng các đơn vị thuộc hệ thống đánh chặn tên lửa cơ động của Mỹ đã được chuyển tới Căn cứ Không quân Osan ở Hàn Quốc từ những địa điểm khác trong nước.

Ông Cho cho biết Seoul chưa nhận được bất kỳ yêu cầu hỗ trợ quân sự nào từ Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẽ chấp nhận mọi sự hỗ trợ từ bất kỳ quốc gia nào cho chiến dịch ở Iran.

Bình luận về diễn biến trên, Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cho biết: “Vì lý do an ninh tác chiến, chúng tôi không bình luận về việc di chuyển, tái bố trí hoặc khả năng tái bố trí các năng lực hay khí tài quân sự cụ thể”.

Nhu cầu của Mỹ đối với các tên lửa đánh chặn và đạn dược tấn công đã tăng mạnh do chiến dịch đang diễn ra ở Iran.

Tehran đã gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) trên khắp khu vực, nhắm vào lợi ích và đối tác của Mỹ, khiến Washington phải tăng cường hệ thống phòng không quanh các căn cứ chủ chốt và các quốc gia đồng minh.

Mỹ hiện đồn trú khoảng 28.500 binh sĩ tại Hàn Quốc và triển khai nhiều hệ thống phòng không trên bán đảo Triều Tiên, bao gồm các khẩu đội Patriot và hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Các cuộc thảo luận về việc tái triển khai khí tài quân sự từ Hàn Quốc cho thấy xung đột với Iran đang gây sức ép lên kho dự trữ tên lửa phòng thủ.

Động thái này phản ánh bài toán cân bằng của Washington giữa việc răn đe Triều Tiên và tăng cường phòng thủ ở Trung Đông, đồng thời cho thấy áp lực đối với các đồng minh trong việc gánh vác nhiều hơn trách nhiệm an ninh và chi tiêu quốc phòng.