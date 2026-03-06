Thái Lan cấm xuất khẩu nhiên liệu do chiến sự Trung Đông 06/03/2026 19:07

(PLO)- Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã ra lệnh tạm thời cấm xuất khẩu một số loại nhiên liệu và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) do chiến sự Trung Đông, ngoại trừ xuất khẩu sang Lào và Myanmar.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã ra lệnh tạm thời cấm xuất khẩu một số loại nhiên liệu và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) nhằm ngăn chặn nguy cơ thiếu hụt tại Thái Lan, trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông leo thang, tờ Khaosod đưa tin ngày 6-3.

Lệnh này được công bố trên Công báo Hoàng gia Thái Lan ngày 6-3 và có hiệu lực ngay lập tức.

Biện pháp này đình chỉ xuất khẩu các loại nhiên liệu tinh chế gồm xăng, gasohol, dầu diesel tốc độ cao và nhiên liệu hàng không Jet A1, cùng với LPG, cho đến khi có thông báo mới.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: KHAOSOD

Chính phủ Thái Lan cho biết động thái này xuất phát từ việc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran ngày càng căng thẳng, dẫn đến các cuộc không kích vào những địa điểm chiến lược ở Trung Đông và các hạn chế nghiêm ngặt hơn đối với các tuyến vận tải biển tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.

Nhà chức trách cảnh báo tình hình có thể làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu của Thái Lan và vẫn khó lường.

Theo lệnh này, lệnh cấm xuất khẩu không áp dụng đối với các lô nhiên liệu gửi sang Lào và Myanmar.

Quy định này không áp dụng đối với nhiên liệu nhập khẩu chỉ để xuất khẩu lại và đang được lưu trữ trong kho ngoại quan hoặc khu phi thuế quan, cũng như các loại nhiên liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng của Thái Lan nên không thể bán trong nước.

Chỉ thị được ban hành theo thẩm quyền quy định trong Đạo luật Phòng ngừa Thiếu hụt Nhiên liệu năm 1973, nhằm ngăn ngừa hoặc xử lý tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trong nước.