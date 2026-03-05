Thủ tướng Canada không loại trừ khả năng sát cánh đồng minh tham chiến xung đột Iran 05/03/2026 10:11

(PLO)- Thủ tướng Canada Mark Carney để ngỏ khả năng tham gia xung đột Trung Đông, đồng thời khẳng định Ottawa sẽ sát cánh cùng các đồng minh.

Trong chuyến công du Úc ngày 5-3, Thủ tướng Canada - ông Mark Carney tuyên bố không thể loại trừ khả năng quân đội nước này sẽ tham gia vào cuộc xung đột đang leo thang tại Trung Đông, theo hãng tin AFP.

Khi được báo giới hỏi liệu có kịch bản nào dẫn đến việc Canada can thiệp quân sự hay không, ông Carney nói rằng mọi khả năng đều có thể xảy ra.

“Câu hỏi của bạn là một giả định rất căn bản trong bối cảnh cuộc xung đột này có thể lan rộng hơn nữa. Những diễn biến gần đây cho thấy điều đó là có thể xảy ra, vì vậy không thể hoàn toàn loại trừ khả năng tham gia” - ông Carney nói.

Thủ tướng Canada - ông Mark Carney. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

"Chúng tôi sẽ sát cánh cùng các đồng minh. Chúng tôi sẽ luôn bảo vệ người dân Canada" - nhà lãnh đạo Canada khẳng định.

Trước đó, Thủ tướng Carney từng nhận định các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran là "không phù hợp với luật pháp quốc tế".

Tuy nhiên, ông Carney ủng hộ các nỗ lực ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo ông, Canada đưa ra lập trường này “trong sự tiếc nuối”, vì đây thêm một minh chứng phản ánh “một ví dụ nữa về sự thất bại của trật tự quốc tế”.

Cũng trong ngày 5-3, nhà lãnh đạo Canada đã nhắc lại lời kêu gọi "giảm leo thang" xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.

Chuyến đi của ông Carney nằm trong khuôn khổ chuyến công du nhiều nước tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ. Đây được xem là một biện pháp phòng ngừa trước tình trạng mà ông mô tả là sự suy yếu của trật tự toàn cầu do Mỹ dẫn dắt.

Chặng dừng chân tại Úc được kỳ vọng sẽ thu hút đầu tư và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ với một đối tác "cường quốc tầm trung" có cùng chí hướng.