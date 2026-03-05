Ông Zelensky đánh tiếng cử chuyên gia tới Trung Đông đối phó tên lửa và UAV Iran 05/03/2026 06:04

(PLO)- Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Kiev sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia đối tác đối phó tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Ngày 4-3, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia đối tác đối phó máy bay không người lái và tên lửa do Iran sản xuất, đài CNN đưa tin.

“Hôm nay tôi đã chủ trì một cuộc họp để thảo luận về những diễn biến tại Trung Đông và khu vực Vùng Vịnh. Chúng tôi trao đổi về các thách thức mà Ukraine và các đối tác đang đối mặt, cũng như khả năng của chúng tôi trong việc góp phần bảo vệ sinh mạng, ngăn chặn nguy cơ mở rộng chiến sự và hỗ trợ ổn định các thị trường toàn cầu” - ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng các đối tác của Ukraine đang liên hệ để bàn về vấn đề này.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: UKRINFORM/SHUTTERSTOCK

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết các quan chức quân sự và tình báo sẽ “đề xuất các phương án hỗ trợ những quốc gia liên quan, đồng thời bảo đảm việc viện trợ không làm suy yếu năng lực phòng thủ của chính Ukraine”.

“Các chuyên gia Ukraine sẽ trực tiếp làm việc tại hiện trường, và các nhóm đang phối hợp triển khai những nỗ lực này. Chúng tôi sẵn sàng góp phần bảo vệ sinh mạng, bảo vệ dân thường, và ủng hộ các nỗ lực thực chất nhằm ổn định tình hình, đặc biệt là khôi phục hoạt động hàng hải an toàn trong khu vực" - ông Zelensky nói thêm.

Theo CNN, Ukraine có nhiều kinh nghiệm trong việc chống lại các dòng UAV Shahed của Iran, loại vũ khí đã được ghi nhận tấn công nhiều mục tiêu ở Trung Đông trong tuần này.

Kể từ khi phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022, Nga thường xuyên triển khai loại UAV cảm tử này, vốn phát nổ khi va chạm mục tiêu.