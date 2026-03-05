Ông Putin: Nga có thể dừng cung cấp khí đốt cho EU ‘ngay lập tức’ 05/03/2026 06:22

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga có thể rút khỏi thị trường khí đốt châu Âu trước khi châu Âu cấm khí đốt Nga.

Ngày 4-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga có thể rút khỏi thị trường khí đốt châu Âu và chuyển hướng nguồn cung sang nơi khác mà không cần chờ Liên minh châu Âu (EU) cấm nhập khẩu, theo đài RT.

“Ở đây không có động cơ chính trị. Nhưng nếu 1 hoặc 2 tháng nữa họ sẽ ngắt chúng tôi, thì tốt hơn hết chúng tôi nên dừng ngay từ bây giờ và chuyển sang các quốc gia là đối tác đáng tin cậy, đồng thời xây dựng vị thế tại đó. Tuy nhiên, đây chưa phải là quyết định, chỉ là tôi nói ra suy nghĩ của mình, có thể nói như vậy. Tôi chắc chắn sẽ chỉ đạo chính phủ làm việc về vấn đề này với các công ty của chúng tôi” - ông Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: SPUTNIK

Ông Putin gợi ý Moscow có thể chuyển nguồn cung sang “các thị trường mới nổi”, trong bối cảnh EU nhiều lần tuyên bố ý định loại bỏ hoàn toàn tài nguyên từ Nga.

Tổng thống Nga cho rằng cuộc khủng hoảng năng lượng tại EU là hệ quả của “những chính sách sai lầm” mà giới chức khối này theo đuổi trong “nhiều năm”.

Ông Putin nhấn mạnh rằng Nga “luôn là và vẫn là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy” cho tất cả các đối tác, bao gồm cả các quốc gia châu Âu.

“Chẳng hạn, với các nước Đông Âu như Slovakia và Hungary. Chúng tôi cung cấp cho họ các nguồn năng lượng của mình, cả dầu lẫn khí đốt, và dự định sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai. Và lãnh đạo các nước này sẽ theo đuổi chính sách như hiện nay, tức là trở thành đối tác đáng tin cậy đối với chúng tôi” - ông giải thích.

Ngoài ra, ông Putin cáo buộc Ukraine tấn công một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga trên Địa Trung Hải, gọi đây là một “hành động khủng bố”.

Tàu Arctic Metagaz treo cờ Nga bị nhắm mục tiêu trong tuần này khi hoạt động gần vùng lãnh hải Malta. Theo Bộ Giao thông Nga, các xuồng không người lái của Ukraine xuất phát từ bờ biển Libya đã tấn công tàu chở LNG này khi con tàu đang rời Murmansk. Toàn bộ 30 thuyền viên đã được sơ tán an toàn.

Ukraine chưa bình luận về cuộc tấn công.

Ông Putin nói rằng “đây là một hành động khủng bố” và cho biết đây không phải lần đầu Nga phải đối mặt khủng bố nhằm vào lĩnh vực năng lượng.

Theo Tổng thống Nga, Ukraine hiện đang chuẩn bị, “với sự hỗ trợ của một số cơ quan tình báo phương Tây, để phá hoại các đường ống dẫn khí Blue Stream và TurkStream” chạy dưới Biển Đen, “giống như các đường ống Nord Stream từng bị đánh sập trước đây”.