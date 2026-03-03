Bé trai bị điện giật tử vong khi chơi ở trường mầm non 03/03/2026 19:01

(PLO)- Bé trai 8 tuổi bị điện giật tử vong khi tới chơi ở trường mầm non gần nhà chơi.

Ngày 3-3, lãnh đạo UBND xã Phú Riềng (tỉnh Đồng Nai) cho biết, các cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân về vụ việc bé LHHT. (8 tuổi) không may bị điện giật tử vong khi tới chơi tại trường mầm non.

Trước đó, chiều ngày 2-3, bé T từ nhà đi tới Trường mầm non BMN gần nhà chơi. Trong lúc chơi, bé T. chạm tay vào hàng rào làm bằng sắt xung quanh trường thì bị giật mạnh, ngã xuống nền bê tông nằm bất động.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ bé trai bị điện giật tử vong. Ảnh: CTV.

Lúc này, mọi người chạy đến sơ cứu và đưa cháu bé đi cấp cứu, nhưng bé đã tử vong sau đó.

Trước đó, khoảng chiều 27-2, em LMH. (14 tuổi, ngụ xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai) cùng một số thiếu niên chơi đá bóng tại một sân bóng. Trong lúc đang chơi, em H. dẫm phải dây cáp điện dưới viền lưới bao quanh sân bóng nên bị điện giật. Mặc dù được nhóm bạn và người lớn nhanh chóng kéo ra, đưa đi cấp cứu nhưng H. đã tử vong sau đó.

Nguyên nhân các vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.