Công an TP.HCM thông tin vụ khách kẹp cổ đánh tài xế xe công nghệ 02/03/2026 12:28

(PLO)- Công an TP.HCM vừa thông tin chi tiết vụ khách kẹp cổ đánh tài xế xe công nghệ tại phường Tân Thành và đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp nghi phạm.

Ngày 2-3, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Hữu Phụng (35 tuổi, ngụ xã Châu Pha cũ) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối 26-2-2026 tại khu vực quán nhậu Bia Tháp thuộc địa bàn phường Tân Thành, TP.HCM. Do mâu thuẫn trong quá trình đón khách tại đây, Lê Hữu Phụng đã có hành vi bạo lực với anh LVN (29 tuổi, ngụ phường Tân Thành) là tài xế taxi công nghệ.

Phụng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Cụ thể, Phụng đã dùng tay kẹp cổ và đánh liên tiếp vào các vùng hiểm yếu như đầu, mặt và ngực của anh LVN. Hành vi này không chỉ gây thương tích cho nạn nhân mà còn gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng tại khu vực quán nhậu, khiến nhiều người dân bất bình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Thành đã khẩn trương vào cuộc xác minh, trích xuất camera và triệu tập các cá nhân liên quan. Đồng thời, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng gia đình vận động Phụng ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Công an thi hành lệnh bắt khẩn cấp với Phụng. Ảnh: CA

Đến 1 giờ ngày 28-2-2026, Lê Hữu Phụng đã đến trụ sở Công an phường Tân Thành trình diện. Tại đây, Phụng đã thừa nhận toàn bộ hành vi hành hung tài xế taxi công nghệ như trên.

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT đã thực hiện các thủ tục tố tụng đối với Phụng. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần kiềm chế, ứng xử văn minh và tuân thủ pháp luật khi xảy ra các tranh chấp trong hoạt động dân sự, dịch vụ. Mọi hành vi dùng bạo lực, hành xử côn đồ để giải quyết mâu thuẫn đều sẽ bị xử lý nghiêm minh, không khoan nhượng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trên địa bàn.