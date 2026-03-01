Vụ cháy kho nệm mút không phép ở xã Củ Chi: Tái cháy vào rạng sáng 01/03/2026 12:18

(PLO)- Cảnh sát đã kịp thời dập tắt vụ kho nệm mút không phép ở xã Củ Chi tái cháy vào rạng sáng nay.

Ngày 1-3, Công an xã Củ Chi, TP.HCM, phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại kho nệm mút ở ấp Bến Đò 1C.

Theo thông tin ban đầu, lúc 15 giờ 45 ngày 28-2, khói lửa bất ngờ bùng phát tại kho nệm mút nằm trong hẻm gần đường Lê Thị Ngót. Do bên trong chứa các vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tỏa khói đen kịt kèm sức nóng dữ dội khiến người dân khu vực hoảng loạn.

Nhiều người đã huy động phương tiện tại chỗ tiếp cận khống chế đám cháy nhưng bất thành.

Cảnh sát phải mất nhiều giờ dập lửa tại kho nệm mút không phép trên địa bàn xã Củ Chi. Ảnh: HỮU TÂM

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường, triển khai nhiều hướng dập lửa.

Theo UBND xã Củ Chi, đến khoảng 19 giờ 44 cùng ngày, vụ cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng an ninh cơ sở cũng được phân công bảo vệ hiện trường xuyên đêm.

Tuy nhiên, đến khoảng 5 giờ 20 ngày 1-3, lửa bùng phát trở lại tại khu vực này. Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt, triển khai các biện pháp nghiệp vụ và dập tắt hoàn toàn đám cháy vào lúc 6 giờ 10, xử lý triệt để các nguy cơ tái cháy.

Sau khi được dập tắt vào chiều 28-2, đến rạng sáng 1-3 kho nệm mút lại tái cháy. Ảnh: HỮU TÂM

UBND xã Củ Chi cho biết đám cháy xuất phát từ một thửa đất ở xã Củ Chi cũ, diện tích khu đất khoảng 800 m2 do ba người dân đứng tên đồng sử dụng.

Qua kiểm tra bản đồ không ảnh và hồ sơ pháp lý, vị trí này trước năm 2011 có nhà tường gạch, mái ngói diện tích khoảng 50 m2 do bà NTB sử dụng. Sau đó, khu đất được chuyển nhượng lại cho ông NA, ông TSĐ và bà NTL đồng sử dụng. Sau khi nhận chuyển nhượng, ông TSĐ dùng mặt bằng để tập kết mút, cao su phế liệu.

Trước đó, khói lửa bùng phát dữ dội từ kho nệm mút không phép. Ảnh: HỮU TÂM

Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định kho nệm mút này hoạt động không có giấy phép kinh doanh. Trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024, công trình đã phát sinh tăng diện tích so với ban đầu.

Vụ cháy khiến khu vực náo loạn. Ảnh: HỮU TÂM

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi diện tích khoảng 280 m2 với kết cấu cột sắt, mái vách tole; tài sản thiệt hại chủ yếu là vật liệu mút và khung sắt.

Vụ cháy cũng gây ảnh hưởng đến một hộ dân có nhà liền kề. Chính quyền địa phương và Ban nhân dân ấp đã hỗ trợ hộ dân bị ảnh hưởng ổn định nơi ở, sinh hoạt.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.