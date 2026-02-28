Bắt giữ nhóm thanh niên giả danh công an kiểm tra hành chính, cưỡng đoạt tài sản 28/02/2026 16:42

(PLO)- Công an Đồn Công an Khu công nghiệp Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã bắt giữ nhóm nghi can giả danh công an cưỡng đoạt tài sản người dân trong đêm; trong đó nghi can cầm đầu nhóm là Trần Anh Kiệt (18 tuổi).

Ngày 28-2, Công an Đồn Công an Khu công nghiệp Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã bắt giữ được nhóm nghi can giả danh công an cưỡng đoạt tài sản người dân trong đêm.

Các nghi can bị bắt gồm: Trần Anh Kiệt (18 tuổi, phường Tam Hiệp) được xác định là người cầm đầu; Phạm Nguyễn Hoài Nam (22 tuổi, phường Trảng Dài) và Đặng Nhật Minh (19 tuổi, phường Phước Tân).

Nhóm nghi can giả danh công an cưỡng đoạt tài sản trong đêm. Ảnh: Công an

Theo đó, đêm ngày 24-2, anh M (19 tuổi) chạy xe máy chở theo bạn là anh K (19 tuổi, cùng trú phường Trảng Dài) khi dừng đèn đỏ tại giao lộ Đồng Khởi – Lê Quý Đôn thì bị một nhóm người đi 2 xe máy áp sát, tự xưng là Công an, yêu cầu kiểm tra hành chính.

Nhóm trên khống chế 2 nạn nhân đưa về bãi đất trống thuộc khu nội bộ công viên Amata (phường Long Bình) lấy lý do xử phạt các lỗi vi phạm giao thông yêu cầu nạn nhân đưa 500.000 đồng. Chưa dừng lại, nhóm này còn ép nạn nhân cung cấp điện thoại và mật khẩu tài khoản ngân hàng để chuyển hơn 8,6 triệu đồng vào tài khoản của chúng.

Sau đó, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân nghi ngờ nhóm giả danh công an nên đã đến Đồn Công an Khu công nghiệp Biên Hòa trình báo.

Nhận được tin báo, lực lượng công an Đồn Công an Khu công nghiệp Biên Hòa đã huy động lực lượng nhanh chóng điều tra truy bắt hung thủ. Chỉ sau 12 giờ từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã bắt được Kiệt, Nam và Minh.

Tang vật công an thu giữ gồm 2 xe mô tô, bốn điện thoại di động, 3 bộ đàm là công cụ, phương tiện các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.