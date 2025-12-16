Giả danh công an lấy tiền học sinh và giữ người tại khách sạn 16/12/2025 21:03

(PLO)- Cho rằng 2 học sinh đưa chưa đủ tiền, đối tượng giả danh công an đã cho một em về nhà lấy thêm tiền, đưa một em vào khách sạn để ngồi chờ...

Ngày 16- 12, Công an xã Hưng Thịnh (tỉnh Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phúc Thắng (24 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và giữ người trái pháp luật.

Trước đó, tối 13- 12, em NAV (17 tuổi, học sinh) chở bạn là YN (16 tuổi, cùng ngụ xã Hưng Thịnh) đi xe máy trên đường Tây Hòa 5 (xã Hưng Thịnh) thì bị Thắng mặc trang phục công an, áo khoác bên ngoài, đi xe máy áp sát. Thắng đe dọa 2 em, bắt đóng phạt số tiền 4,1 triệu đồng nếu không sẽ lập biên bản tạm giữ xe.

Nghi can Nguyễn Phúc Thắng lúc bị bắt.

Do hoảng sợ, em N đã đưa cho Thắng tiền mặt và chuyển khoản tổng số tiền 2,2 triệu. Tuy nhiên, Thắng không đồng ý và tiếp tục yêu cầu đưa thêm tiền. Vì vậy Thắng cho em V lái xe về nhà lấy thêm tiền, còn mình chở em N vào một khách sạn trên địa bàn xã Hưng Thịnh để chờ lấy tiền.

Tại khách sạn, lợi dụng lúc Thắng sơ hở, em N. đã nhanh trí bỏ chạy và nhờ người dân báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, công an xã Hưng Thịnh đã huy động lực lượng tiến hành truy bắt. Đến ngày ngày 15- 12, Công an xã Hưng Thịnh phối hợp với Công an xã Phước An đã bắt giữ Thắng cùng tang vật.