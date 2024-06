Giả danh công an cưỡng đoạt tiền của người tham gia giao thông 28/06/2024 16:24

(PLO)- Nam thanh niên giả danh công an rồi ra đường uy hiếp người vi phạm giao thông phải đưa tiền cho mình mới được thả cho đi.

Ngày 28-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đã ra Quyết định tạm giữ đối với Bùi Đức Hiền (28 tuổi, ngụ huyện Long Thành) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, đêm 25- 6, Bùi Đức Hiền mang vớ, giày và dây lưng của lực lượng công an lái xe máy đi trên đường TL 769 với mục đích giả danh công an kiểm tra giấy tờ xe, uy hiếp người vi phạm giao thông nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Những vật dụng mà Hiền sử dụng để giả danh công an uy hiếp lấy tiền người vi phạm giao thông. Ảnh: CAĐN.

Lúc này thấy một thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm và có biểu hiện đã uống rượu nên Hiền chặn đầu xe. Sau đó Hiền giới thiệu là công an đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên đoạn đường TL769.

Do thấy Hiền mang một số vật dụng lực lượng công an nên khi Hiền yêu cầu đưa tiền để bỏ qua lỗi vi phạm, nam thanh niên đưa 200 ngàn đồng.

Ngay lúc này, lực lượng Công an xã Lộc An (huyện Long Thành) đang tuần tra phát hiện sự việc nên đã lập tức tạm giữ Bùi Đức Hiền, đưa về trụ sở cơ quan để làm rõ vụ việc. Xét thấy hành vi của Hiền có dấu hiệu tội “Cưỡng đoạt tài sản” nên công an tạm giữ để mở rộng điều tra.